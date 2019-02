Hradec Králové /ROZHOVOR/ – Mnohaleté úsilí konečně přineslo své ovoce. Oddíl pozemního hokeje Slavia Hradec má svůj vlastní stánek. Ve Farářství vyrostl nový stadion, který bude chloubou města. Speciální povrch splňuje přísná kritéria.

Hřiště pozemních hokejistů hradecké Slavie ve Farářství. | Foto: Milan Nejedlý

Již dnes je jisté, že kromě ligových zápasů se ve městě pod Bílou věží odehrají také mezinárodní zápasy. Slavnostní otevření proběhne v sobotu 5. dubna v 10 hodin. Následovat bude dvoudenní zápasový festival, ve kterém se představí přední mužstva z Čech i ze zahraničí.

Přípravy finišují, a tak není divu, že plnou hlavu starostí má muž nejpovolanější – prezident pozemního hokeje Slavie Hradec Milan Nejedlý. Přesto si našel čas a Deníku poskytl exkluzivní rozhovor.

Když jsme spolu před časem hovořili, těšil jste se na halovou sezonu. Dopadla podle představ?

Určitě ne. Myslím si, že především muži měli na víc a v jejich silách bylo vybojovat nějakou „placku". Říkám to proto, že v minulé sezoně získali stříbrné medaile a hráčský kádr nebyl tak špatný, aby to stačilo jen na čtvrté místo. Děvčata skončila v extralize třetí. Bronz se počítá, ale víte, jak to je. Pořád si říkáte, že to mohlo být lepší. Bohužel muži i ženy neuspěli v semifinále, což bylo rozhodující. O pořadí totiž rozhodovalo umístění po základní části extraligy. Co se týká mládežnických mužstev, tak jsme v lepším průměru. V ČR jsou mužstva, na která výkonnostně ani herně zatím nemáme. Je to zapříčiněno tím, že ve špičkových týmech je přece jen širší základna. My v současné době hrajeme s tím, co máme, ale věřím tomu, že přijdou lepší časy.

V extraligových zápasech nastupovali čtyři hráči a brankář. Trenér mužů Smetana z toho nadšený nebyl. Padalo méně gólů a halový pozemák utrpěl na atraktivitě. Jaký je váš názor?

Je to rozhodnutí Mezinárodní hokejové federace. Musíme se prostě smířit s tím, že takto se hraje i ve světě. U nás tohle pravidlo platí od sezony 2013/14. Se čtyřmi hráči a brankářem je na hřišti více místa. V zápasech je to hlavně o technice a rychlosti. Záleží na tom, zda dokážete soupeře dostat pod tlak a vytvoříte si gólové šance. Řeknu otevřeně, že svěřenci kouče Smetany některé zápasy prohráli proto, že soupeři se s novým herním stylem lépe vyrovnali. Ať chceme či ne, musíme na tom v příští sezoně zapracovat, abychom se zase umístili na „bedně". Pochybuji, že by se vše vrátilo do starých kolejí a od sezony 2014/15 bylo zase pět hráčů v poli a brankář.

Hradec měl zastoupení také v reprezentačních výběrech…

Mám z toho radost. Znovu se potvrdilo, že naše práce v klubu není tak špatná. Bára Čecháková je v současnosti excelentní gólmanka. Není divu, že chytá za ženskou reprezentaci i český tým do 21 let. Další brankářka Štěpánka Šmídová je v seniorské reprezentaci již řadu let. Tomáš Hynčík oblékl dres českého áčka. V juniorských výběrech jsou Tláskalová, Michl a Straka. To není špatná vizitka.

Pojďme k příjemnějšímu. Jaký je aktuální stav stadionu ve Farářství? Prý nastaly drobné komplikace. Co je na tom pravdy?

(zasměje se) Komplikace samozřejmě nastaly jako při každé velké stavbě. Vše se ale podařilo překonat, už vše dolaďujeme k naprosté spokojenosti. Chystáme se hlavně na slavnostní otevření areálu, které proběhne v sobotu 5. dubna v 10 hodin za účasti zástupců města, projektantů, sponzorů a dalších. Srdečně jsou zváni také příznivci hradeckého pozemního hokeje.

Připravují se již mužstva hradecké Slavie v novém stánku?

Vzhledem k tomu, že nám letos mimořádně přeje počasí, tak již od začátku března trénují ve Farářství všechny týmy od dětí až po dospělé. Trénuje se dvakrát až třikrát týdně. Hráči a hráčky se musí hlavně seznámit s novým povrchem, což není jednoduché. Dosud jsme všichni měli zažitou umělku na Malšáku, a to je pořádný rozdíl.

Kdy tedy pokřtíte nový stadion?

Bude to právě 5. a 6. dubna. Po slavnostním otevření bude zahájen zhruba v 11 hodin dvoudenní festival pozemního hokeje. Hrát se bude v několika kategoriích, a to celou sobotu a neděli od rána až do zhruba 17 hodin. Pro nás všechny to bude pořádný test se vším všudy. Určitě to budou trochu nervy, ale jsem přesvědčen, že to zvládneme ke spokojenosti všech.

Na koho se mohou diváci těšit?

Představí se zde řada předních týmů z ČR i ze zahraničí. Obsazení je následující – muži: Slavia Hradec, Litice, Rača Bratislava, President Praha; ženy: Slavia Hradec, SKS Praha, Rakovník, Vídeň; veteráni: Slavia Hradec, Litice, Jičín, Rača Bratislava, Technika Brno; mladší a starší žáci: Slavia Hradec, Litice, Kbely, Rača Bratislava; repre muži do 21 let: ČR – Rakousko; repre ženy do 21 let: ČR – Arminem Vídeň. Myslím, že si každý fanoušek přijde na své.

V půlce dubna startuje jarní část extraligy na venkovní ploše. K jakým změnám došlo v hráčských kádrech a jak to v červnu s hradeckou Slavií dopadne?

Na jaro jsem zvědav, protože většina našich hráčů nemá s novým povrchem zkušenosti. Co obnáší, vědí snad jen reprezentanti, neboť se na něm hrají mezinárodní zápasy. V extralize mužů máme jednobodovou ztrátu na čtvrté Litice, a právě s tímto soupeřem změříme síly 12. dubna od 15 hodin ve Farářství. Pokud zvítězíme, pak budou naše šance na play off reálné. U děvčat byla už loni v létě velká obměna hráčského kádru, což se negativně promítlo i do výsledků. Jsme poslední s minimálním odstupem na pátý celek. V silách týmu je záchrana. Byla by katastrofa, kdyby přišel sestup. Máme nový stadion, který nám může kdekdo závidět. Pro nás všechny by to měla být obrovská motivace. Konečně se nám splnilo to, o čem jsme dlouhá léta jen snili. Podle toho by také měly vypadat výkony. V hráčských kádrech k žádným změnám přes zimu nedošlo.

Myslíte si, že díky novému stadionu se třeba mezi dětmi zvýší zájem o tento amatérský sport?

Jsem o tom přesvědčen, protože podle odborníků je areál dokonalý. Do podvědomí veřejnosti určitě vstoupíme víc než v minulých sezonách, kdy jsme působili na Všesportovním stadionu. Uvedu příklad: V minulosti přišlo na trénink extraligových pozemkářů třeba jen šest hráčů, a to pak těžko můžete něco dělat. Teď, když jsme ve Farářství, na první trénink přišlo pětadvacet hráčů. Jen aby to vydrželo. Jsem v tuhle chvíli optimista. A ještě jedna důležitá věc. Když se rozkřiklo, že na jaře letošního roku už budeme v novém areálu, tak se nám do žákovské kategorie přihlásilo dvanáct dětí. To je bomba, léta předtím se něco podobného nestalo. To mě jen utvrdilo v tom, že o pozemní hokej v Hradci nemusíme mít obavy.

V červenci bude Hradec hostit ME hráčů do 21 let. Jak probíhají přípravy na tuto akci?

V současné době máme připravený tým, který ve spolupráci s ČSPH řeší různé věci. V minulých dnech se byl na náš stadion podívat generální sekretář ČSPH Jakub Mejzlík. Je to člověk na svém místě a také „světoběžník". Vykonává funkci rozhodčího, vyzná se v legislativě, pohybuje se na mezinárodní scéně, kde absolvuje jako funkcionář řadu turnajů. Prostředí i zázemí se mu zamlouvalo a je už definitivní, že se ME bude v Hradci konat.

To nejspíš nebude jediná reprezentační akce, viďte?

Máte pravdu. První zářijový týden proběhne v Hradci Světová liga mužů a žen. Startovat zde budou reprezentační výběry a konkurence bude kvalitní. Třešničkou na dortu by pak pro nás mělo být pořádání ME divize B mužů a žen v roce 2015. Mohu říct, že zároveň jednáme s ČT, která by měla některé reprezentační zápasy vysílat. Čeká nás spousta práce, ale na druhou stranu jsem rád, že se tím zvýší propagace pozemáku. Věřím ve značnou podporu diváků a zároveň se zviditelní město.

Jak vy osobně vše zvládáte?

Nevím. Kolem pozemáku se motám ve volném čase. Myslím si však, že nějaký potenciál ještě v sobě mám. K ruce mám velmi šikovné spolupracovníky. Pokud jde o reprezentační akce, tak něco podobného ve městě pod Bílou věží nikdy nebylo. O nový areál jsme více jak deset let usilovali a teď to konečně vyšlo. Takovou šanci nemůžeme zahodit už kvůli fanouškům či městu, které mělo velkou zásluhu na tom, že ve Farářství vznikl nádherný stánek.

Jan Skalička