Hradec Králové /ROZHOVOR/ - Zalepí díru po legendárním Janu Sychrovi? Tuhle otázku zodpoví svými výkony jen on sám.

Střelec Tomáš Nýdrle. | Foto: DENÍK/Archiv

Reprezentační skeetař Tomáš Nýdrle (narozen 10. října 1988) v sobě nosí obrovský potenciál. V osmadvaceti už není vyjukaným zajícem. Na loňském evropském šampionátu v italském Lonatu mu o fous unikla bronzová medaile, s družstvem slavil stříbro. Jičínský rodák je právem považován za možného Sychrova nástupce. Ten jej navíc po přestupu z Komety Brno v Dukle Hradec Králové povede.

Jste reprezentační stálicí. Odchod z Komety jistě neproběhl zcela bez komplikací, že?

Hlavní roli sehrál fakt, že jsem v Brně dostudoval vysokou školu lesnickou. Pocházím z východních Čech, táhlo mě to domů. Mám tu i přítelkyni. Je lepší dojíždět z Jičína do Hradce, než z Jičína do Brna. Ze začátku to trochu zlé krve nadělalo, ale nakonec vše proběhlo bez velkých hádanic.

Po kom jste zdědil lásku ke střelbě?

(směje se) Mám to asi v genech. Otec také sportovně střílel. Bavilo mě to, pokračoval jsem v tom na střední lesnické škole v Trutnově. Základy mi dávali Stanislav Klofanda a Petr Zvolánek.

Teď vás povede Jan Sychra, který je právem považován za legendu českého skeetu. Zažil jste ho i coby parťák v reprezentačním týmu. Co si slibujete od vzájemné spolupráce?

Jsem rád, že to bude zrovna Honza. Stalo se, že mi to na soustředění před velkými závodem třeba moc nešlo a on mi dokázal poradit. Přinesl potřebný klid a vyrovnanost. Má toho za sebou strašně moc, nasbíral horu zkušeností. Věřím, že mě posune ještě dál.

Jste připraven na tlak? Přeci jen se od vás coby reprezentanta budou očekávat stabilně dobré výsledky…

Je to i v mém zájmu. Chci ještě něco dokázat. Už nyní pozoruji, že kondiční příprava na sezonu bude v Dukle mnohem náročnější. Měl bych mít mnohem lepší fyzičku, která hraje v našem sportu velkou roli. Pokud se k tomu přidá střelecká forma, mohlo by to fungovat náramně.

Největší úspěchy

MS v Peru (2013) - 6. místo, 2. místo družstvo; ME v Itálii (2016) - 4. místo, 2. místo družstvo; Univerziáda v Kazani (2013) - 1. místo, 3. místo družstvo.

Na mistrovství Evropy v Lonatu jste v rozstřelu přišel o bronzovou medaili. Smutnil jste dlouho?

Mrzelo mě to hodně. Každá individuální medaile je velmi cenná. Na skeetu je obrovská konkurence, dostat se do finále není žádná sranda. Je to zatím mé nejúspěšnější umístění na světové soutěži. Bohužel jsem nezvládl začátek rozstřelu. Byl jsem nervózní, docházely mi síly. Proto to nevyšlo.

Stejně jako v reprezentaci bude i v Hradci Králové vaším parťákem Miloš Slavíček. Je dobře, že máte v oddíle tak zdatného konkurenta?

Považuji to za velký přínos. Když k sobě máte v tréninku někoho rovnocenného, nutí vás to k maximálnímu úsilí. Budeme se zlepšovat oba dva.

Letošní poolympijský rok bývá na světové akce tradičně chudší. Co považujete za vrcholy?

Letos bychom měli střílet pouze jediný závod Světového poháru. Naše pozornost se tak hlavně upíná k mistrovství Evropy a světa. Kéž by to v individuálním závodě konečně cinklo.

Stanovili jste si i dlouhodobější cíl? Třeba účast na OH v Tokiu 2020…

Tak daleko jsme se ještě nedostali. Střílet na olympiádě by byl splněný sen. Už jenom se tam kvalifikovat je obtížné. Ale třeba to vyjde. Člověk musí myslet pozitivně.

Očima trenéra

Jan Sychra, čtyřnásobný účastník olympijských her a mistr Evropy v brokové disciplíně skeet:

,,Tomáše momentálně pokládám za jednoho z nejlepších ne-li vůbec nejlepšího skeetaře v republice. Jsem rád, že přišel k nám do Dukly. Někdy chviličku trvá, než člověk vstřebá přestup do jiného oddílu a zvykne si na nové tréninkové metody. Alespoň já jsem to tak měl. Snad to zvládne v co nejkratší době a bude se mu dařit. Společně s Milošem Slavíčkem by měli tvořit základ reprezentačního týmu. Má ideální střelecký věk, může dosáhnout velkých úspěchů."