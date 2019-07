Brokař Dukly Hradec Králové ve finále na střelnici v italském Lonatu převálcoval kompletní elitu, neminul ani jeden terč. Na krk si po zásluze pověsil zlatou medaili, ke všemu vyrovnal světový rekord. ,,Ještě jsem si to pořádně nestačil užít. V sobotu jsem šel brzo spát, protože mě v neděli čekal závod smíšených týmů (s oddílovou kolegyní Martinou Skalickou skončili osmí - pozn. red.). Každopádně jsem moc šťastný,“ netajil třicetiletý rodák z Jičína.

Se zlatem na nočním stolku se musí usínat blaze, že?

Já byl hodně unavenej. Medaili jsem tam měl položenou. Nebyl moc čas přemýšlet, usnul jsem jako špalek.

Zvládl jste v rychlém sledu dva obrovsky těžké závody. V Minsku jste na Evropských hrách vybojoval stříbro, o pár dní později na mistrovství světa v Lonatu zlato. To se střelcům často nestává. Překvapilo to i vás samotného?

Svým způsobem jo. Věděl jsem, že formu mám. Naštěstí to vyšlo.

Vraťme se k průběhu závodu. Jediné dvě chyby jste udělal v prvních položkách. Musel jste do rozstřelu o finále. Byl jste v tu chvíli nervózní?

Po prvním dnu jsem věděl, že musím být bezchybný. Byla to dřina, ale věřil jsem si. Z hlavy jsem vypustil věci, které mi dříve dělaly problémy. Rozstřely mi nevadí. Vyzkoušel jsem si to už v Minsku. I to mi pomohlo.

Ve finále jste trefil všech šedesát terčů. To jste byl v takové pohodě?

Šlo to tak nějak samo. Nikdy se mi podobný výsledek nepovedl. Přišlo to v pravý čas. (směje se)

Už dříve jste dosahoval velmi dobrých výsledků. Pořád ale něco scházelo, abyste se mohl měřit s absolutní špičkou. Změnil jste v přípravě něco zásadního?

Jinak se střílí finále na mistrovství světa, jinak na mistrovství Evropy nebo Světových pohárech. Mám radši, když o medaili rozhodne šedesát ran než když bojujete v K.O. systému na šestnáct. Myslím, že jsem zlepšil i hlavu. Pomohly také schůzky s mentálním koučem Jiřím Kastnerem.

Střelnice v Lonatu vám evidentně sedí, v roce 2016 jste tam skončil čtvrtý na mistrovství Evropy. Čím to, že vám to na ní tak jde?

Je tam parádní viditelnost. Většina terčů se střílí proti horizontu, což mi vyhovuje. Je tam zelená plachta, holubi jsou krásně vidět.

Zisk titulu mistra světa musí být obrovským povzbuzením do závěrečných závodů sezony. Stále vám schází kvalifikační místo pro olympijské hry v Tokiu. Věříte, že ho zvládnete vystřelit?

Pokusím se. Uvidíme, jak vydrží forma. Čeká mě Světový pohár ve Finsku a mistrovství Evropy, které se v září uskuteční opět v Lonatu. To je pro mě povzbuzující.

Je pro střelce těžké udržet dlouhodobě tak vysokou výkonnost?

Uvidíme. Teď budu mít chvíli pauzu. Potřebuju nabrat síly.

Takže se najde čas i na oslavu?

Něco menšího samozřejmě proběhne. Doma se už na mě těší.

Bude nějaká dobrota od maminky?

Jsem skromný. Je mi jedno, co přistane na stole. (směje se)