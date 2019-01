Královéhradecko - Stoprocentní bilanci si během uplynulého víkendu na domácí palubovce zajistila trutnovská Kara i královéhradecké „lvice“.

Osmifinále play off Ženské basketbalové ligy: Sokol Hradec Králové - Karlovy Vary. | Foto: Deník/ David Taneček

Basketbalistky obou východočeských kolektivů zvládly úspěšně vstup do play off. V osmifinálových sériích si na domácích palubovkách připsaly po dvou vítězstvích a k postupu do další fáze jim stačí přidat pomyslný třetí korálek. Především úvodní duely ale byly jak v Trutnově, tak i v Hradci Králové zatraceně vyrovnané. Odvety již oba rivalové zvládli s grácií.

Osmifinále

Kara Trutnov – BLK VŠE Praha. Stav série: 2:0 (82:75 a 86:66). 3. zápas: středa 17.30 v Praze.

Pořádně náročným soustem jsou pro trutnovské basketbalistky hráčky VŠE Praha. Pod Krkonošemi se tento nováček Excelsior ŽBL představil ve velmi dobrém světle a početnému obecenstvu ukázal, že se dvěma Američankami a dalšími zahraničními posilami nehodlá jen odehrát tři duely a pakovat se z play off. „Není to jednoduchá série, ale my musíme především dokázat, že máme lepší kondici, protože na fyzičce je celá série postavená,“ přiznává domácí lodivod Martin Petrovický, jenž v osmifinále spoléhá na silně okleštěný kádr.

I v oslabené sestavě ale Kara obstála. V domácím prostředí se hráčky mohly spolehnout na tradičně skvělé fanoušky, kteří je v prvním duelu dotáhli k vítězství. Zápas se rozhodoval v úplném závěru, zatímco odveta již byla z domácí strany přesvědčivější. Velkou postavou nedělního klání byla pivotka Větrovcová, která nastřílela 22 bodů a v utkání měla ještě jednu výraznou roli. „Odvedla opravdu skvělou práci. Několikrát najela důrazně pod koš a opora Dotsonová si na ní udělala rychlé fauly. To zápas dost ovlivnilo,“ pochválil svěřenkyni Petrovický.

Nyní vede Trutnov 2:0 a zítra odehraje první duel v Praze. „Každý, kdo vede 2:0 na zápasy, by chtěl ve třetím utkání ukončit sérii. Chceme i my, ale určitě to nebereme jako hotovou věc,“ řekl s pokorou k soupeři Martin Petrovický.

Sokol Hradec Králové – BK Lokomotiva Karlovy Vary. Stav série: 2:0 (69:68 a 84:62). 3. zápas: středa 17.30 v K. Varech.

První zápas drama jako vystřižené z dílny Alfreda Hitchcocka, druhý už poklidnější. Hradecké basketbalistky zvládly úvodní dva duely osmifinále play off i přesto, že se musely obejít bez kapitánky Michaly Hartigové. „O to je to cennější,“ prohlásila trenérka Romana Ptáčková. „V sobotu jsme měly problémy s bráněním podkošových hráček, v neděli jsme se v obraně výrazně zlepšily,“ těšilo ji.

Šest čtvrtin bylo vyrovnaných, až v druhé polovině druhého utkání Hradec ukázal svoji sílu, když tříbodový náskok zvýšil na konečných dvaadvacet bodů. „Byly jsme na tom lépe kondičně a chytily se střelecky,“ uvedla Ptáčková.

Hradecký tým splnil úkol, po dvou partiích vede 2:0 a do Karlových Varů může odjíždět v klidu.

„Je to strašná výhoda. Rapidně se nám zvedne sebevědomí. Přesně tohle jsme si přály,“ jásala hradecká trenérka.

Á propos. Jaká je situace s Hartigovou? Nadějná. Podvrtnutý kotník se každým dnem lepší. Ve středu odjede s družstvem do Karlových Varů, o jejím nasazení se rozhodne až těsně před zápasem.

Další výsledky osmifinále: VŠ Praha – Strakonice 81:71 a 80:64. Stav série: 2:0, Slovanka MB – Valosun Brno 91:74 a 87:78. Stav série: 2:0.