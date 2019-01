Královéhradecko, Dobré - Španělské Alicante bylo dějištěm evropského šampionátu jednotlivců ve stolním tenise.

Národní dres Anetě Kučerové sluší. Přesvědčit se o tom její fanoušci mohli při evropském šampionátu ve španělském Alicante, kde Východočeška dokázala projít až do osmifinále. Stopku jí vystavila až Ukrajinka Pesotská. | Foto: Jaroslav Odstrčilík

Fantastického úspěchu na vrcholné evropské akci dosáhla zástupkyně družstva SK Dobré Aneta Kučerová. Ze španělského Alicante si vedle hromady zážitků přivezla životní účast. Probojovala se zde totiž do osmifinále mistrovství Evropy, o kterém před startem šampionátu ani nesnila.

Hráčka extraligových „fialek“ byla jedním z devíti českých reprezentantů, kteří se na Pyrenejský poloostrov vydali bojovat o pět sad medailí.

Základní skupinou projela hladce

Úvodním úkolem pro sportovkyni z Rychnovska byly boje v základní skupině. Zde ji čekaly Chorvatka Andrea Todorovičová, Rakušanka Karoline Mischeková a Belgičanka Marco de Graefová. Podle evropského žebříčku měla být Češka outsiderem, už před vstupem do soutěže ale podobně nepřemýšlela. „Rozhodně nemohu říct, že je to dobrá nebo dokonce lehká skupina. Taková na mistrovství Evropy není. Jsou to ale pro mne přijatelné hráčky. S každou z nich se dá bojovat o vítězství. Taky bych se ráda poprala o postup ze skupiny. To by bylo super,“ naznačila Kučerová odhodlání uspět.

No a od samotného startu šla za svým cílem. Hned první soupeřka jí úlohu značně ulehčila, když pro zranění Chorvatka k utkání ani nenastoupila. Favorizovanou Rakušanku pak Východočeška převálcovala 4:0 a stejným skóre zničila i Graefovou z Belgie. „Co říct, jsem absolutně spokojená. Tohle jsem před šampionátem rozhodně nečekala. Jsem v hlavní soutěži a vím, že tam už to bude moc těžké,“ hlásila Kučerová v průběhu turnaje.

Neustále navyšovala své životní maximum

Postupem do vyřazovacích bojů ale cesta Češky nekončila. Z velkých turnajů nezkušenou Švýcarku Moretovou Aneta přehrála 4:2 a v dramatickém sedmisetovém utkání vyzrála i na Srbku Lupuleskuovou.

Až po tomto utkání si Kučerová ve Španělsku dopřála koupel v moři a ta ji měla připravit na další vyzývatelku, Ukrajinku Pesotskou.

Na tu už ale česká naděje nestačila. Ač po boji padla hladce 0:4, přesto byla Kučerová nejúspěšnější členkou celé české výpravy. Především ale o mnoho stupínků vylepšila své sportovní maximum.

„Byl to pro mě fantastický turnaj. Byla jsem vůbec šťastná, že jsem se na šampionát nominovala a ani ve snu jsem takový výsledek nečekala. Je to pro mne a asi i pro ostatní příjemné překvapení,“ radovala se.

Úspěšné vystoupení na mistrovství Evropy je pochopitelně i obrovskou motivací do další práce. To ostatně nejlepší Češka španělského šampionátu potvrdila ještě než naposledy odešla z haly. „Když vidím, že to i s kvalitními evropskými hráčkami jde, je to pochopitelně hodně motivující. Vím, že potřebuji dál na sobě tvrdě pracovat, ale tohle mi určitě dodá sílu a energii,“ dodala.

Cesta Kučerové šampionátem

Základní skupina:

- Andrea Todorovicová (Chorvatsko) 4:0

- Karoline Mischkeová (Rakousko) 4:0

- Margo de Graefová (Belgie) 4:0



Vyřazovací boje:

- Rachel Moretová (Švýcarsko) 4:2

- Izabela Lupuleskuová (Srbsko) 4:3

- Margaryta Pesotská (Ukrajina) 0:4