Hradec Králové - Hradecký Mados v pátek hostí překvapení letošního ročníku - tým Rádio Krokodýl Brno.

V osmifinále Pohárfutsalu FAČR prohrál SK Amor Vyškov s prvoligovým Mados MT Hradec Králové 3:8. | Foto: DENÍK/Zdeněk Vlach

Futsalisté Mados MT Hradec Králové v posledním ligovém duelu prohráli na palubovce pražské Slavie a patří jim nelichotivé poslední místo. Odpoutat ode dna tabulky se budou chtít v pátek večer, kdy od 20.30 hodin hostí v třebešské hale překvapení letošního ročníku – mužstvo Rádio Krokodýl Brno.

Chance futsal liga

SK Slavia Praha – Mados MT Hradec Králové 3:0 (3:0). Branky: 14. Novotný, 15. Martin Brychta, 19. Salák. Hradec Králové: Menšl (Ondráček) – Beran, Friedl, Srkal, Michal Brychta, Klír, F. Hruška, D. Drozd, P. Drozd.

Daniel Rajnoch, trenér Hradce Králové: „Utkání se hodnotí těžko. Rozhodla větší zkušenost domácích. Slavia je sehranější než náš tým, který je velmi mladý. Teprve se dáváme do kupy. Opět nás srazil první poločas, kdy jsme dostali tři relativně rychlé góly za sebou. Pak už to pro nás bylo strašně těžké. I když jsme si nějaké šance připravili, tak jsme je nedokázali proměnit. To je náš hlavní problém."

Tabulka:

1. R. Krokodýl Brno 5 3 1 1 18:11 10

2. Helas Brno 4 2 1 1 18:8 7

3. Benago Zruč n. S. 3 2 1 0 11:5 7

4. Slavia Praha 4 2 1 1 15:11 7

5. Chrudim 2 2 0 0 14:2 6

6. Sparta Praha 5 2 0 3 16:16 6

7. Vysoké Mýto 4 1 2 1 10:15 5

8. Kladno 4 1 1 2 11:15 4

9. Tango Brno 4 1 1 2 11:15 4

10. Plzeň 4 1 1 2 11:17 4

11. Démoni Č. Lípa 4 1 0 3 12:25 3

12. Hradec Králové 3 0 1 2 4:11 1

Osmifinále Poháru FAČR

SK Amor Vyškov – Mados MT Hradec Králové 3:8 (1:5). Branky HK: D. Drozd 3, Beran 2, P. Drozd, Friedl, Chromek. Střely na branku: 13:26. Fauly: 5:8. Hradec: Ondráček – Beran, Tošovský, P. Drozd, D. Drozd, Friedl, Chromek, F. Hruška, Klír, Brychta, Jiráský.

Daniel Rajnoch, trenér Hradce Králové: „Jeli jsme na Moravu v trošku divném rozpoložení. Neřekl bych, že s obavami, ale v první lize jsme na posledním místě, máme jeden bod a nedařilo se nám proměňovat šance. Potřebujeme se tak trochu chytit, takže jsme rádi, že nám to vyšlo a už po sedmi minutách jsme mohli hrát úplně v klidu. Proto jsme si mohli také vyzkoušet různé kombinace, standardky, situace po autech, které jsme trénovali. Kluci se přesvědčili, že to jde zahrát. Celkově pro nás toto utkání splnilo svůj účel. V první řadě tedy postup, ale i zkvalitnit výkon."

Další výsledky: FC Internazionale Teplice – FC Benago Zruč nad Sázavou 5:8 (3:2), FC Balticflora Teplice – Wizards DDM Praha 0:7 (0:0), Zelená křídla Ludslavice – FK Era-Pack Chrudim 4:16 (1:14), Herd Hradiště Cheb – SK Interobal Plzeň 8:9 po prodloužení (3:4, 3:2 – 2:3), FK Boca Chotěboř – 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 1:5 (1:3), FK GMM Jablonec nad Nisou – FK Sistemo Volfířov 4:5 (1:1), FC Jokerit Kopřivnice – AC Gamaspol Jeseník 2:9 (0:2).

Osmička čtvrtfinalistů: FK Era-Pack Chrudim, FC Benago Zruč nad Sázavou, 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, Mados MT Hradec Králové, SK Interobal Plzeň, Wizards DDM Praha, FK Sistemo Volfířov, AC Gamaspol Jeseník.