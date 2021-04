Oplatí Sokoli Turům týden starou porážku?

V nadstavbě Kooperativa NBL přituhuje, pomalu se blíží finiš. Hradečtí basketbalisté jsou stále ve hře o první místo ve skupině A2. Zbývá jim odehrát poslední tři utkání. V sobotu na domácí palubovce v třebešské hale přivítají od 17 hodin Svitavy. Pakliže chtějí uhrát ve druhé fázi sezony co nejlepší umístění pro nasazení do předkola play off, potřebují Tury porazit.

Dekstone Tuři Svitavy vs. Královští sokoli Hradec Králové (80:76). | Foto: František Renza

Právě s tímto východočeským rivalem se utkají po týdenní pauze znovu. Minulou sobotu na soupeřově půdě padli 76:80, přestože v průběhu zápasu vedli až o patnáct bodů. To oba vzájemné duely v základní části opanovali Hradečtí. Nejprve venku vyhráli 97:86 a poté uspěli doma v poměru 87:79. V sobotu to bude kdo s koho, neboť oba celky jsou momentálně na shodném druhém až třetím místě tabulky, když posbíraly třináct vyhraných zápasů a zapsaly šestnáct porážek. Vítěz ještě bude moci pomýšlet na dotažení vedoucího Ústí nad Labem. Jako pravděpodobnější varianta se však jeví ta, že se oba celky podělí o druhou a třetí pozici, tudíž by na sebe narazily i v následném předkole vyřazovacích bojů. Tuři mají solidní formu, neboť zvládli vítězně poslední tři utkání a to i bez svého ústředního rozehrávače Marka. Statistikám týmu vládne Matěj Svoboda, který průměrně doručuje 14,2 bodů a 5,3 doskoků na utkání. Prim hrají i zkušení Marko se Slezákem. V posledním střetnutí Sokolům hodně zatápěla americká podkošová dvojice Pinkston – Johnson. „Musíme se poučit z chyb v posledním zápase, kdy jsme si nechali utéct patnáctibodové vedení. Potřebujeme být koncentrovaní po celou dobu, ne jenom první poločas, jak se nám to stává v posledních duelech,“ uvedl před důležitým víkendovým mačem Lukáš Rovenský, asistent hradeckého trenéra Lubomíra Peterky. PETR TOMEŠ