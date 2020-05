Tak přece jen. Zdá se, že příznivci silniční cyklistiky se nemusí obávat o osud letošního mistrovství republiky. To se původně mělo konat 18. až 21. června v Opočně, ale kvůli koronavirové pandemii byl termín posunutý na druhou půlku srpna. Organizátoři nakonec po zvážení pořadatelství šampionátu u Orlických hor odřekli.

Svaz tak musel narychlo hledat náhradu. Pakliže by se mu to brzy nepodařilo, hrozila varianta, že by se mistrák vůbec neuskutečnil. K tomu by snad naštěstí nemělo dojít, neboť společný česko-slovenský šampionát by měla hostit Mladá Boleslav v termínu 20. a 22. srpna. O novém pořadateli a místu konání rozhodlo Prezidium Českého svazu cyklistiky.