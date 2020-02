Účastníci mohou z odrazu vysokého osm metrů létat až 30 metrů daleko. Mírná zima zatím stavbu skoku neohrožuje. Pořadatelé mají sněhu dostatek a v případě potřeby si mohou pomoci balíky slámy. Závod se uskuteční 28. a 29. února.

Závod Světového poháru se jede pod názvem Soldiers, což byl tradiční podnik v Deštném, na který se postupně začali sjíždět ti nejlepší závodníci. Malou obec se 600 obyvatel zařadila Mezinárodní lyžařská federace (FIS) do kalendáře společně s velkoměsty Modenou, Pekingem a Atlantou.

„Deštné dostalo obrovskou výjimku. FIS pořádá Big Air jenom ve městech, protože je to velmi atraktivní disciplína. Jednání bylo velmi komplikované, ale věříme, že uděláme důstojnou zastávku,“ řekl na tiskové konferenci šéf organizačního týmu Jan Prouza.

Povýšení Soldiers na podnik SP znamená vyšší náklady. Nově bude také kategorie žen, musí se zaplatit poplatek mezinárodní federaci a jiné jsou také požadavky například na osvětlení.

„Celkově nám ta akce skoro zdvojnásobila v rozpočtu. Většinou jsme byli hluboko pod deset milionů korun, teď jsme se dostali nad deset. Dříve jsme to financovali z marketingových příjmů, ale teď to není možné realizovat bez podpory státu jako všechny Světové poháry,“ popisoval Prouza.

Zatím není jasné, jak vysokou dotaci od ministerstva školství závod dostane, protože je začátek roku a ještě nebyla schválena. „Máme příslib řádově v milionech korun,“ doplnil Prouza.

České hory se letos potýkají s nedostatkem sněhu, ale organizátoři v Deštném jsou připraveni. Na obrovský můstek potřebují zhruba deset tisíc kubíků sněhu.

„Zatím zásoby máme. Ještě počítáme s nějakým úbytkem, protože víme, že bude teplo. Snažíme se dobře pracovat s tím sněhem, aby nám neubýval. Už teď se v Deštném dávaly do té hromady balíky slámy. Máme nějakých osm kubíků ve slámě,“ uvedl Prouza. Balíky slámy se mohou dát do hromady na dopad, aby se ušetřil sníh.

Hrana dopadu bude od hrany odrazu vzdálená 25 metrů. „Ten dopad je dlouhý nějakých 50 metrů. Nelítá se na hranu dopadu, ale někam do půlky, kde je to nejpříjemnější. To může být nějakých 28 až 30 metrů délka letu,“ popsal reprezentační trenér Roman Dalecký.

Závodníci v Big Airu předvádějí na velkém skoku triky podobné těm, které jsou k vidění třeba při slopestylu. Na rozdíl od akrobatických skokanů mají hůlky. Big Air na lyžích bude mít premiéru na OH 2022 v Pekingu.

V Deštném budou Češi závodit jen mezi muži, kde by se mělo představit minimálně pět lyžařů. „Mohlo jich být šest, ale bohužel Šimon Bartík se zranil a nevíme, jestli se dá do kupy,“ řekl Dalecký. Před domácími fanoušky bude skákat i letošní vítěz mládežnické olympiády Matěj Švancer.

V pátek 28. února budou závodit ženy, finále začne ve 20 hodin. V sobotu je na programu mužská soutěž rovněž s večerním finále od 20 hodin. Vstup na sportovní část programu je zdarma. Pořadatelé doufají, že v součtu obou dnů přijde kolem 15 000 lidí.