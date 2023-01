V závěru zápasu však úplně odpadli, čehož soupeř využil k navýšení skóre až na hrozivý rozdíl čtyřiadvaceti bodů. Na vině byla především ztráta klíčového podkošového hráče Šturanoviće, který se poněkolikáté v sezoně zbytečně vyfauloval, navíc tentokrát hodně brzy (ve 32. minutě).

Královští sokoli Hradec Králové (v bílém) - Sluneta Ústí nad Labem 68:92Zdroj: Královští sokoli/René Josiek„Už jsem z něj vynervovaný. Pokaždé si to říkáme a stejně se vždycky vyfauluje, tím nám to celé zboří. Já za něj prostě nemám náhradu. Je to dostatečně zkušený hráč, aby si to uměl ohlídat. Nevím, co s ním je. Toto je jednoznačně jeho chyba, poškodil celé družstvo,“ nebral si servítky hradecký trenér Lubomír Peterka.

Vedle balkánského pivota ho trápí i zdravotní stav týmu. „Máme obrovské problémy se sestavou, hodně zraněných, Ondra Peterka hrál s horečkou,“ poukázal kouč.

„Začali jsme chladně, ale v průběhu druhé čtvrtky jsme se do zápasu vrátili. Chtěli jsme se co nejdéle udržet a v koncovce bojovat o výhru, ale bohužel náš špatný výkon ve druhé půli, zejména na obranné polovině, rozhodl o další domácí porážce. Soupeř byl po přestávce lepším týmem,“ uznal rozehrávač Sokolů Adam Goga.

Královští sokoli Hradec Králové (v bílém) - Sluneta Ústí nad Labem 68:92Zdroj: Královští sokoli/René Josiek

„Hosté celý zápas vedli, ale poté, co jsme se po špatném úvodu zvedli, to nevypadalo na tak jednoznačné utkání. Pět minut před koncem to bylo o 8 bodů, bohužel konec se nám absolutně nepovedl. Sluneta nám nasázela přes 20 bodů a rozdíl ve skóre je obrovský, i když byl zápas 35 minut relativně vyrovnaný = to mě hrozně mrzí,“ poznamenal lodivod Peterka.

Co teď s tím? Situace hradeckého týmu se nelepší, v tabulce je stále na úplném dně. „Už se potřebujeme zvednout nějakými výhrami, ať nemusíme bojovat o záchranu a máme klidný konec sezony,“ přál by si Goga.

Kooperativa NBL – 16. kolo

Královští sokoli Hradec Králové – Sluneta Ústí nad Labem 68:92 (22:28, 43:45, 56:60). Body: Autrey 19, Goga 10, Šturanović 8, Vondra 8, Škranc 6, Dvořák 5, Svojanovský 5, Kalný 4, O. Peterka 3 – Hicks 17, Martin 17, Pecka 17, Svejcar 13, Johnson 7, Karlovský 7, Dailey 6, Haiblík 3, Nábělek 3, Maděra 2. Rozhodčí: Pokorný, Jeřáb, Petrák. Trojky: 6:12. Trestné hody: 20/12 – 15/12. Doskoky: 32:28. Fauly: 19:20. Pět osobních chyb: 1:0 (32. Šturanović). Diváci: 218.