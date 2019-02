Životní sezona. Rok 2018 byl pro něj průlomový. Atlet Lukáš Hodboď reprezentující oddíl TJ Sokol Hradec Králové vystřelil vzhůru jako kometa. Vedle řady úspěchů na domácí scéně šokoval veřejnost na venkovním mistrovství Evropy v Berlíně, kde se v běhu na 800 metrů probojoval až do finále a v něm obsadil osmé místo.

Po zásluze pak v závěru uplynulého roku v anketě Atlet roku získal ocenění Objev roku. A rozhodně to nebylo jeho poslední ocenění. Ve středu například triumfoval v anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2018 města Hradec Králové.

Druhý březnový den oslaví 23. narozeniny a kariéru má tedy více než slibně rozjetou.

Co říkáte prvenství v anketě o nejlepšího sportovce Hradce Králové?

(usměje se) Co bych na to tak řekl? Velice mě těší, že jsem se stal nejúspěšnějším sportovcem Hradce Králové. Je to pro mě vždycky taková odměna za to, co dělám, že to dělám správně a že to má rozhodně smysl.

V závěru uplynulého roku jste byl také v anketě Atlet roku zvolen Objevem roku. To asi jen dokládá, že jste absolvoval životní sezonu.

Určitě. Být ve finále na mistrovství Evropy, to se nestává každý den. Ale povedla se mi i celá sezona. Díky tomu jsem se stal Objevem roku. To mi zároveň otevřelo brány k tomu, abych získal lepší podmínky pro ten sport. S celou svojí tréninkovou skupinou jsem tak mohl teď odjet na soustředění. A není to jen o podmínkách, které dostáváme od oddílu a od státu, všimli si toho i sponzoři. Právě díky tomu jsem i nějaké další sponzory získal.

Na druhou stranu osmým místem z evropského šampionátu v Berlíně jste si na sebe tak trochu ušil bič. Je vám jasné, že teď bude jen a jen na vás, abyste to potvrzoval, případně vylepšoval?

To mi je jasné, že to je velký závazek. Ale je to pro mě další motivací pro to, abych se zlepšoval a byl vždy lepší. Já jsem si vždycky snažil klást vysoké cíle, protože je lepší směřovat k nějakému vyššímu cíli a dosáhnout pak nějakého nižšího či dílčího, než směřovat k nižšímu cíli a pak nedosáhnout ničeho.

Nejbližší metou by pro vás mělo být zkraje března halové ME v Glasgow, kam jste se nominoval. S jakými ambicemi tam pojedete?

Abych potvrdil to, co jsem běžel v Berlíně, tak je mým cílem účast ve finále. Během této halové sezony jsem dělal všechno pro to, abych se k tomu cíli přiblížil a pokud všechno vyjde, abych to finále běžel.

Na co se ještě budete soustředit v letošním roce? Na venkovní mistrovství světa či třeba na vylepšování osobního rekordu?

Sezona 2019 má hodně vrcholů. Tím nejbližším je, jak už jsme zmiňovali, halové ME v Glasgow, kde poběžím osm set metrů. Halová sezona je vždycky trošku jiná než ta venkovní, protože v hale se osmistovka běhá na kratším oválu a hodně tam záleží na taktice. Takže je to trochu jiná disciplína než venkovní osmistovka. Ve venkovní sezoně je vrcholů více. Tím nejbližším jsou Evropské hry v Minsku, kde je poněkud netradiční disciplína – štafeta 800, 600, 400 a 200 metrů. Osmistovku a čtyřstovku běží muž, šestistovku a dvoustovku žena. Jde tedy o smíšenou štafetu. Dalším cílem, takovým největším v letní sezoně, pro mě bude letní světová univerziáda, kterou letos hostí Neapol. Právě z univerziády jsme před dvěma lety spolu s kolegy přivezli bronzovou medaili ze štafety na 4x 400 metrů. Letos bych se chtěl na univerziádě prosadit i v individuální disciplíně – na osmistovce. Na konci sezony je pak v říjnu mistrovství světa v Dauhá. K tomu, abych se na něj dostal, si potřebuji vylepšit osobní rekord. Takže i jedním z cílů v této sezoně je pro mě zlepšování svého maxima. A to i vzhledem k tomu, že v příštím roce se konají olympijské hry, na které bych se rád dostal. Je tedy zapotřebí se stále zlepšovat, abych se na tu olympiádu kvalifikoval.

Jak jste se vůbec dostal k atletice? Slyšel jsem, že jste údajně měl být fotbalistou či dokonce hokejistou.

Můj táta chtěl, abych byl fotbalistou, neboť fotbal hrál. Ještě než jsem se narodil, tak mi koupil kopačky, ovšem ty jsem nikdy neobul. K fotbalu mě to netáhlo. První sport, který jsem zkoušel, byl hokej. To bylo v předškolním věku. Později, v sedmi letech, jsem se už začal naplno věnovat jenom atletice. Bydlím v Nymburku kousek od atletického stadionu. Jak jsem se často kolem něj pohyboval a viděl tam atlety, jak se připravují, tak mě to nadchlo a chtěl jsem to taky vyzkoušet. Tak mě tam jednou máma vzala a vyzkoušel jsem si to. Byla tam strašně skvělá parta lidí a díky nim jsem se v atletice udržel dodnes.

Vedle atletiky vám jde docela dobře i mluvení, což bylo vidět v pátečním televizním pořadu Všechnopárty, kam si vás pozval Karel Šíp. Vypadalo to, že jste si to užíval se vším všudy. Je tomu tak?

(zasměje se) Byl jsem moc rád, že si mě Karel pozval a že jsem mohl atletiku trochu přiblížit veřejnosti, neboť není u nás úplně nejpopulárnějším sportem. Přece jen pořád v Čechách vede fotbal a hokej. Přitom o atletice se říká, že je královnou sportu. S tím jsem tam šel. Snažil jsem se také o to, abych třeba mladšímu publiku ukázal, že i outsider se může na nějaké akci prosadit.

Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2018 města Hradec Králové

JEDNOTLIVCI

1. Lukáš Hodboď, atletika – běh na 800 m, TJ Sokol Hradec Králové, 89 bodů

2. Pavel Petřikov, judo – váhová kategorie -60 kg a -66 kg, Judoclub Hradec Králové, 67 b.

3. Pavel Kubát, orientační běh, OK 99 Hradec Králové, 56 b.

4. Marek Brož, zápas – volný styl, váha 92 kg, TJ Sokol Hradec Král., 54 b.

5. Patrik Černý, footbag, TJ Sokol Hradec Kr., 49 b.

6. Jaroslav Lang, sportovní střelba – skeet, SSK Dukla Hradec Králové, 42 b.

7. Alžběta Bášová, badminton, TJ Montas Hradec Králové, 24 b.

8. Vítek Fanderlík, hokejbal, HBC Hradec Králové 1988, 22 b.

9. Leoš Roušavý, kvadriatlon, SK RN Hradec Králové, 21 b.

10. Michal Šildberger, šipky, Maséři Hradec Králové, 18 b.



KOLEKTIVY

1. Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové (TJ Sokol Pražské Předměstí), basketbal – muži, 15 b.

2. SSK Dukla Hradec Králové, sportovní střelba – skeet, 12 b.

3. Mountfield Hradec Králové, lední hokej – muži, 10 b.



HENDIKEPOVANÍ

1. Denisa Macurová, lyžování a stolní tenis, SK Integra Hradec Král., 22 b.

2. Tomáš Pešek, sportovní střelba, Sportovně střelecký klub Třebeš, 13 b.

3. Tomáš Něvěčný, basketbal na vozíku a cyklistika – handbike, 8 b.



SÍŇ SLÁVY

František Maňásek, zápas, TJ Sokol Hradec Králové



DOBROVOLNÝ TRENÉR, CVIČITEL

Jaroslav Bitarovec, aikido, Bohemia aikikai Hradec Králové

Dagmar Čechová, volejbal, TJ Sokol Pouchov

Radoslav Duchoň, sportovní šerm, Orel jednota Hradec Králové



HVĚZDA DENÍKU

Tomáš Nevěčný (viz hendikepovaní)