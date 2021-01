Pravidelné sportovní rubriky regionálních Deníků:

Osobnost týdne: Martin Heřman, hokejista Vrchlabí

Od konce starého kalendářního roku hltali vrchlabští hokejoví fanoušci střeleckou sérii svého útočníka Patrika Urbana. Pravidlo „Co zápas, to gól“ u něhoplatilo sedm utkání - v tom osmém proti pražské Slavii mu šňůru přestřihla rána do horní tyčky. Nevadí. V té době už měl totiž novou sérii rozjetou Urbanův spoluhráč Martin Heřman. O šest let zkušenější borec, protřelý extraligou, přesně pálil proti Havířovu, Litoměřicím, následně rozhodl zmiňovanou bitvu se Slavií a v sobotu se trefil také v hale Poruby. I díky němu horalé na půdě favorita vyhráli 5:2.