Z radnice hned do Ideonu. Takový program má v posledních dnech ředitel festivalu Czech Open. Pardubický politik na osmnáct dní převlékne dres do černobílé a bude "dozorovat" jak se šachistům z nejrůznějších koutů světa bude dařit. Samozřejmě ale i v pozici otce zakladatele tohoto herního kolosu nezapomíná na prospěch pro jeho milované město.

Festival šachu a her dospěl do Kristových let. Jak se těšíte na tento ročník po době covidové?

Musím říct, že se těším na každý ročník. Nikdy se nám to nepřejedlo a nepřestalo nás to bavit. Vzhledem k tomu, že pracuji na radnici, tak už se tolik na té přípravě tolik nepodílím a proto se opravdu těším až to vypukne (úsměv).

Ve stejném termínu se koná i Šachová olympiáda. Hodila vám vidle do účasti?

Nedá se říct, že by ovlivnila výrazně počet účastníků, ale logicky spíše kvalitu. Především nám ubyli čeští reprezentanti, kteří budou chybět v našem hlavním velmistrovském turnaji. Samozřejmě vliv to má, ale my se s tím musíme vypořádat.

Jan Mazuch se svou pravou rukou Petrem Laušmanem (vpravo)Zdroj: Bedřich Práchenský

Ruští hráči se těžko nahrazují

Turnaj se již potřetí koná v domě Ideon. Ten byl vyměněn za hokejovou Enteria arenu. Kde vidíte ten přínos?

Především záleží na jaký počet lidí to máte strukturované. Když jsme měli nad tisíc účastníků, tak se do hokejové arény lépe vešli. V té době také nebyla v Ideonu ještě klimatizace, ta už tady je. Při současné situaci, kdy bude na jednom místě maximálně kolem 670 hráčů, tak je to nejlepší místo pro Czech Open.

Jaké zajímavé národnosti hráčů byste vypíchl?

Když se na dívám na tu účast, tak krom Austrálie se účastní hráči ze všech světadílů. V podstatě po dvouleté odmlce, kdy tolik cizinců z exotických zemí sem nejezdilo, tak se to vrací do starých kolejí. Přijedou hráči z Jižní Korei, Jihoafrické republiky či Spojených arabských emirátů. Máme poměrně dost hráčů ze Spojených států amerických či Izraele. Proto si myslím, že ta zámořská účast nebude vůbec špatná.

Festival šachu a her dospěl do Kristových let. Letos bez ruské vlajky

Válka určitě ovlivnila účast ruských hráčů. Snažili jste se nahradit nějak tuto poměrně početnou část hráčů?

Ono se to popravdě moc nahradit nedá. To byli lidé, kteří sem jezdili pětadvacet let v kuse bez jediné přestávky i se svými rodinami. To se těžko nahrazuje.

Ruští šachisté však mají možnost změnit si federaci a nastupovat pod neutrální či jinou zemí. Radili jste jim to?

Tato možnost samozřejmě existuje, že mohou jít pod FIDE. Na druhou stranu lidé, kteří žijí v Rusku a mají tam své rodiny, tak to nebudou chtít udělat. Obzvlášť, když to jsou amatéři. Pro ně z toho plyne spíše nebezpečí pro ty jejich blízké, a to se jim samozřejmě nevyplatí.



Dříve se turnaje účastnili i současný mistr světa v šachu Magnus Carlsen či nejvýše postavený český hráč David Navara. Zvete stále tyto hvězdy?

Samozřejmě je zveme, ale letos to výrazně ovlivnila ta olympiáda, jak už jsem říkal. My ale počítáme s účastí Sergeje Movsesjana. Vlastimil Bambula, dvojnásobný vítěz Czech Open, se také účastní. Někteří reprezentanti ale dávají přednost individuální přípravě a turnajů se tedy neúčastní.

Ředitel festivalu Jan Mazuch.Zdroj: archiv pořadatele

Na hraní her není čas

Vy pracujete na radnici, tak kde osobně vidíte největší přínos festivalu pro město či celý kraj?

Tak samozřejmě největší přínos je v turistickém ruchu, protože v době kdy byly Pardubice prázdné tak sem jezdili lidé z celého světa. Důležité je, že nepřijedou na jeden či dva dny, ale jezdí na celý týden nebo po dobu celého Czech Open. S turistickým ruchem se samozřejmě pojí i zaplněnost penzionů, hotelů či restaurací, což je pro celý kraj přínosem.

Kdybyste měl pozvat fanoušky, tak na co byste je nalákal?

Pokud chtějí vidět co nejvíce her, tak určitě musím doporučit sobotu 16. 7 někdy po desáté hodině. Diváci budou moct vidět skládání rubikovy kostky či další zajímavé hry. Pokud je spíše lákají šachy, tak turnaj Pardubice Open startuje 20. 7 a hraje se vždy od patnácti hodin.

K takovému festivalu určitě patří i doprovodný program. V čem spočívá?

Ten doprovodný program je dělaný spíše pro účastníky. Již po dobu dvaceti let pořádáme turnaj v malé kopané. Tradičně pořádáme i společenské večery a pokud nějaká větší skupina chce zajistit jiný program, tak jim v tom také rádi pomáháme.

Nečekaně, ale zaslouženě. Šťastný Zwardoň si podmanil Czech Open

Máte nějakou oblíbenou část Czech Open?

Já mám nejraději, když je plný sál, já si sednu nahoru a pozoruji ten cvrkot. Líbí se mi jak ti hráči se soustředí a užívají si to. Nejméně příjemná část je ta těsně před zahájením. To bývám nervozní.

Najdete si čas na nějakou zajímavou hru či partii šachu?

(zasměje se) To asi ne.

Účastníte se celého festivalu?

Permanentně tam určitě nejsem, to bych si musel na osmnáct dní vzít dovolenou (smích). O víkendech a po večerech jsem ale přítomen.

Máte letos svého favorita ve velmistrovském turnaji?

Mě určitě bude zajímat jak bude hrát dvanáctiletý šachista Václav Finěk, který je druhý ve své kategorii na světě. Z dvou stovek hráčů je osmadvacátý nasazený. Budu tedy zvědavý zda překvapí (úsměv).

Páteční a sobotní program

Šachová část



Pátek: 2. a 3. kolo turnaje družstev (9:00, 15:00).



Sobota: 3. a 4. kolo turnaje družstev (9:00, 15:00), České šachy (10:00 - 15:30).

Nešachová část



Pátek: Bridž (1. - 4. kolo od 18:00 do 22:30), Dáma (1. a 2. kolo od 17:00 do 21:00), Backgammon (1. až 3. kolo od 17:30 do 21:00).



Sobota: Piškvorky (9:00 až 19:20), Go (9:30 až 17:00), Scrabble (9:30 až 19:00), Rubikova kostka (8:40 až 17:10), Mankala (10:00 až 18:00), Dáma (9:00 až 18:00), Backgammon (9:00 až 18:00), Shogi (10:00 až 17:00).