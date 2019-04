Po otvíracím závodu domácí silniční sezony, který se odehrál v Hlohovci a kde si Otruba dojel pro 2. místo v kategorii U23, začal o den později i nový ročník Českého poháru Škoda Cup 2019 závodem Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš.

Na startu 161 kilometrů dlouhého závodu se objevilo 162 jezdců včetně silných týmů z Polska a Rakouska. Takřka celou první hodinu se odehrávaly pouze nesmělé pokusy o únik, které však neměly dlouhého trvání. Následně se od pelotonu odpojil Karel Hník (Elkov Author) a s ním Poláci Paterski s Janiszewskim i Slovinec Bajc.

Této čtveřici se úspěšně dařilo odolávat tlaku pelotonu, ve kterém se ostatní české týmy snažily sjíždět náskok. Ten dosáhl postupně až na necelé dvě minuty, ale zhruba po 120 kilometrech měl na čele nepříjemný pád Hník, který musel ze závodu odstoupit a skončil v péči zdravotníků se zlomenou klíční kostí.

Po tomto pádu tempo vedoucí trojice opadlo a v tu chvíli zaútočila z pelotonu trojice Otruba, Petruš z Topforexu a Rakušan Rabitsch z Felbermayr Simplon Wels. Ti rychle doskočili do první skupiny a snažili se znovu útočit.

V nájezdu do posledního okruhu ve Velké Bíteši se na čele vyselektovala skupina Otruba, Petruš, Rabitsch a k nim přibyli nově Podlaski z Wibatechu, Stachoviak z Vosteru a Cully z Dukly Bánká Bystrica.

Šest kilometrů před cílem došlo k rozhodujícímu momentu, kdy osamocen zaútočil Otruba a rychle si vytvořil náskok dvaceti vteřin. Ten nakonec na cílové pásce ubránil a zvítězil.

„S vítězstvím jsem samozřejmě moc spokojený. Byli jsme tady pouze ve čtyřech, ale i tak jsem byli v každém úniku. V závěru jsem to zkusil, protože jsem cítil příležitost a vyšlo to, i když byl náskok stále 10 – 15 vteřin a bylo to až do cíle dost napjaté,“ popsal své pocity vítězný Jakub Otruba, který oblékl dres pro vedoucího závodníka Českého poháru i vedoucího jezdce kategorie U23.

Na čtvrtém místě navíc dokončil závod jako druhý nejlepší Čech Dominik Neuman (rovněž Elkov Author Hradec Králové). Druhý finišoval Polák Peterski, třetí příčku obsadil jeho krajan Franczak.