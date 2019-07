V té druhé ale už lehkého protivníka nepotká. To jasně dokumentovala partie snů, kterou jako turnajová dvojka sehrál s prvním nasazeným Viktorem Lázničkou. Podobné souboje titánů nemají vítěze, což se potvrdilo i v jejich případě. I další boje na předních příčkách šestého kola velmistrovského turnaje Pardubice Open přinesl duely vyrovnaných hráčů. A většina partií skončila remízou.

Movsesjan si tak i nadále drží půlbodový náskok před desetičlennou smečkou pronásledovatelů. Šéfuje jí Jiří Štoček. Pravidelný účastník Czech Open, které mu však triumf z velmistrovského turnaje ve sbírce úspěchů chybí. Jako každoročně hraje na festivalu spousta vynikajících mladíků, kteří se dříve nebo později prosadí ve světě toho největšího šachu. Letos je zastupuje prozatím šestý v pořadí Nikolozi Kacharava (roč. 2004), který reprezentuje Gruzii.

Páteční program - šachy: Pardubice Open – 8. kolo velmistrovského turnaje (15.00), Motorgas Open – 8. kolo ratingového turnaje pro hráče s ELO do 2300 b. (15.00), Gasco Open – 8. kolo ratingového turnaje pro hráče s ELO do 2100 b. (15.00), Timra Open – 8. kolo ratingového turnaje pro hráče s ELO do 1700 b. (15.00), 30+) Chládek a Tintěra Open – 8. kolo turnaj pro hráče narozené 1989 a dříve (15.00), Barth Open – bleskový turnaj čtyřčlenných družstev (9.30).

(vše ČSOB Pojišťovna ARENA v Pardubicích.)