Letošní mistrovský závod se jede na tradiční, technicky i fyzicky extrémně těžké přírodní trati na úpatí sjezdovky Javor. Mistrovský závod mužů nezná od roku 2013 jiného vítěze než Ondřeje Cinka nebo Jaroslava Kulhavého. Bude tomu letos jinak? Jitka Čábelická má na svém kontě dva tituly v řadě a je na nejlepší cestě přidat v Krkonoších třetí. Program mistrovského víkendu je divácky mimořádně atraktivní a nabitý od pátku až do nedělního podvečera, a obsahuje spoustu novinek.

Předně se týmové štafety nejedou jako tříčlenné, jako tomu bylo doposud, ale jako čtyřčlenné. Úplnou novinkou jsou štafetové závody žákovských týmů, a speciálním bodem nedělního programu je mezinárodní mistrovství České republiky v závodě do vrchu, kterého se mohou zúčastnit třeba i naši nejlepší silničáři. Bylo by to zajímavé srovnání.

Závod do vrchu se jede v neděli ráno z Pece pod Sněžkou na Pražskou boudu. Více informací najdete na www.poharmtb.cz/.