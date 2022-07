„Rozdíl mezi dnešním a Ideonem kde jsme hrávali v minulosti, je obrovský. Dům je po rekonstrukci, jsou tu hezké toalety a udělala se tu kvalitní vzduchotechnika,“ říká zástupce ředitele festivalu, Petr Laušman.

Pořadatelům se v novém působišti dost zalíbilo. Proto se nabízí otázka, zda byl plán takový, že až se Ideon opraví, tak bude festivalu opět říkat pane.

„Ne. Plán odejít z arény nebyl. Pomohla tomu souhra náhod, respektive koronavirus. Tloukli jsme se termínově už s obsazeností. V té době končila rekonstrukce Ideonu, takže se to hezky sešlo,“ vysvětluje jeden z hlavních pořadatelů a jedním dechem dodává: „Vyzkoušeli jsme si nové podmínky a byli jsme nadmíru spokojení. Navíc počet účastníků byl v dalších letech nižší, takže jsme velkou halu ani nepotřebovali.“

Důvodů pro takto velký krok však muselo být více. Každopádně se musí najít více výhod, proč právě Ideon je tím lepším místem pro Czech Open.

„Finanční důvody. Jednalo se samozřejmě o nejdůležitější faktor. Doba je těžká a zaplatit bychom museli stejně i při nižším počtu účastníků, jako když byl plný barák. Samozřejmě ale všechno má své plusy i mínusy. Na zimním stadionu je nádherný pohled na to, jak je celá hala zastavena stoly a u nich sedí šachisté. To Ideon nabídnout nemůže,“ dovysvětluje přesun Petr Laušman.

Pohled na hokejovou arénu při pořádání Czech Open byl však nádherný…Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Bez klimatizace? Už ne!

Jak již bylo zmíněno, tak pardubický společenský dům Ideon už byl místem, kde se Czech Open pořádalo. Podmínky oproti dnešku však byly diametrálně rozdílné.

„Vzpomínám si, že ve vedrech to bylo velmi kruté. Na horním ochozu se hráči smažili ve vlastní šťávě. Naštěstí nikdo nezkolaboval. Doba se posouvá a upřímně si nedokážu představit turnaj v červencovém termínu bez klimatizované místnsti,“ říká zástupce ředitele festivalu.

Při takovýchto horkých dnech se člověku přemýšlí o něco hůře. Výjimkou nejsou ani šachisté.

„Je to naprosto individuální. Někomu tyto podmínky ale vadí. Zaznamenali jsme odhlášky právě z tohoto důvodu. Bylo to však navázané i na zdravotní problémy. Dotyční nechtěli zbytečně riskovat zdraví,“ konstatuje Laušman.

Klimatizace už je součástí pardubického Ideonu. Hráči se už tedy nemusí trápit velkým teplem.Zdroj: pořadatel



Zadarmo ani kuře nehrabe

Pořádání takového festivalu není jednoduchá záležitost. Především v době, kdy Evropu zužuje válka s tím spojená vysoká míra inflace a v neposlední řadě koronavirus, který opět vystrkuje růžky. To se pak festivalový „badžet“ plní těžce.

„Rozpočet se pohybuje do deseti milionů korun. Velkou položku v něm zabírají ubytovací kapacity. Významnou částku představují finanční ceny, pronájem sálu a v letošním roce také navýšení personálu. To máte rozhodčí, pracovníky technické podpory či hostesky,“ říká jeden z dvojice hlavních pořadatelů.

V uvozovkách lze říct, že to je jak v životě. Jelikož největší peníze z účtu odchází za ubytování, které je v rodinných rozpočtech také tou největší položkou.

„Části hráčům ubytování financujeme. Za další hráče vybíráme poplatky v rámci startovného,“ vysvětluje Laušman.

Pokud zůstaneme u přirovnání k rodinnému rozpočtu, tak podobně jako si doma děláte určitý finanční plán, kde si určíte kdy, co, a jak zaplatíte. Podobné to je i u pořádání takové masové akce a finanční plán tedy nesmí chybět ani zde.

„Rozpočet se tvoří tak, že se vezme ten z minulého roku a v něm se dělají úpravy. Oproti loňsku jsme navýšili cenové fondy. Turnajů je více a předpokládali jsme, že přijede více lidí. Tím pádem máme i vyšší příjem ze startovného,“ popisuje Petr Laušman postup, jakým se tvoří „rodinný rozpočet“ na Czech Open a zároveň ale dodává úskalí s tím spojená: „Pochopitelně do toho vždy mohou vstoupit věci neznámé. Pak už záleží jen na tom, jak se nám podaří jednotlivé položky naplnit.“

Při další otázce člověka hned napadne typické české přísloví, že zadarmo ani kuře nehrabe. Není tedy akce prodělečná i pro pořadatele?

„Vzhledem k tomu, že šachové turnaje pořádáme celoročně, mimochodem pardubický festival je sice největší ale jeden z deseti, tak musíme vydělat na provoz firmy. Za normálních okolností si vyděláme na tříměsíční provoz. To také zhruba odpovídá času, který tomu věnujeme. Někdy to dopadne líp, podruhé hůře. To se nedá dopředu trefit,“ odpovídá na závěr zástupce ředitele festivalu, Petr Laušman.

Aktuální dění na Czech Open



Další kolo velmistrovského turnaje je minulostí. Jak to zatím vypadá za šachovnicemi v Ideonu?Po třetím dějství se na prvním místě držel polský hráč Brodowski. V dalším kole se nic nezměnilo a první příčku si zatím stále drží. Na druhé pozici ho následuje jeho krajan Stachowiak. Bednu uzavírá největší favorit, a to německý šachista Donchenko, který zaostává za svými soupeři o půl bodu. Nejlepším z českých „borců“ je zatím na sedmém místě Jiří Stoček, který už jednou hlavní turnaj na Czech Open dokázal ovládnout a letos by rád na tento svůj úspěch navázal. Každopádně je to výzva. (mt)