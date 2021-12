C.S.CARGO HBC Jičín - Liberec Handball 25:15 (11:6)

Prvním soupeřem Jičína byl domácí tým Liberce, který Východočeši znají z Inter-REG ligy. V celém zápase se Jičínským dařilo výbornou obranou eliminovat silné stránky protivníka a díky množství výborně sehraných brejkových situací nakonec zvítězili výraznějším rozdílem.

V Zubří rozhodnuto po poločase. Na závěr kalendářního roku Ronal hostí Karvinou

C.S.CARGO HBC Jičín - TJ Sokol Úvaly 28:16 (16:8)

Ve druhém utkání se mladí házenkáři museli vypořádat s aktivním vysunutým obranným systémem 3-3, který soupeř ze středních Čech praktikuje. Naštěstí díky skvělému pohybu všech hráčů si Jičínští dokázali vytvářet jednoduchá přečíslení, které také téměř neomylně přetavili v branky. Rozdíl ve skóre tedy narůstal až na konečných dvanáct přesných zásahů.

C.S.CARGO HBC Jičín - TJ Dukla Praha 14:19 (7:10)

Žáci C.S.CARGO HBC JičínZdroj: archiv DeníkuDalším soupeřem byla pražská Dukla, podle vývoje turnaje a papírových předpokladů nejsilnější celek. Ze začátku byla na hráčích vidět možná zbytečná nervozita, díky tomu nepracovala obrana tak, jako v předešlých utkáních. Poločas tedy skočil rozdílem tří branek v neprospěch východočeského týmu. Kdo očekával, že je o utkání rozhodnuto, byl překvapen. Začátek druhé půle vyšel hráčům jičínského C.S.CARGA dokonale, díky zlepšené obraně se podařilo otočit skóre ze 7:10 na 11:10 a soupeř reagoval oddechovým časem. Rozuzlení přinesla až poslední pětiminutovka pohledného a dramatického duelu. Jičínští bohužel přestali proměňovat své příležitosti, čehož Pražané dokonale využili k otočení výsledku. Konečné skóre možná bylo, zejména vzhledem k předvedenému výkonu Jičínských, až trochu kruté.

C.S.CARGO HBC Jičín - Lokomotiva Louny 19:19 (8:8)

Poslední zápas byl soubojem o důležité body do celkové tabulky. Obě mužstva již byla skoro kompletně na konci sil, u Jičína to bylo vidět vzhledem k malému počtu hráčů o to více. V průběhů celého střetnutí byla k vidění naprosto vyrovnaná bitva, v níž měli v první půli mírně navrch Louny, ve druhém dějství pak hráči Jičína. Pět minut před koncem se Jičínští ujali tříbrankového vedení 18:15. To však díky úbytku sil neudrželi a utkání nakonec skončilo spravedlivou remízou.

Hodnocení trenérů C.S.CARGO HBC Jičín: Na prvním turnaji letošního ročníku Žákovské ligy tedy starší žáci C.S.CARGO HBC Jičín nakonec vybojovali pět bodů, což je výsledek, který před začátkem očekával málokdo. Potěšilo především zapojení mladších žáků Havlíka a Skopára, kteří se dokázali prosadit i střelecky. Nutné je vyzdvihnout rovněž skutečnost, že zkušení hráči brali odpovědnost na sebe a stříleli důležité branky. Hlavním prvkem, který zdobil Jičínské, byla bojovnost a odhodlanost zvítězit ve všech zápasech. Těšme se, že v plné sestavě bude počet bodů v rámci dalších turnajů ještě vyšší.

Sestava C.S.CARGO HBC Jičín: Mičke, Musil - Přibyl, Voháňko, Morávek, Skopár, T. Havlík, V. Havlík, Holubec, Jančák.