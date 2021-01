V roce 2012 se s partou přátel vydal oslavit příchod nového roku do Rakouska. Osudným se mu mohla stát zábavná pyrotechnika. Naštěstí se mu nic nestalo, odnesla to „jen“ jeho bunda.

„Znáte to, trošku jsme něco popili. Pak došlo na rachejtle a ohňostroje. Měli jsme petardy, které se dávají do takové roury. Jenom ji zapálíte a ona potom vylítne z té roury. Petard jsme měli hodně, ale roura byla jenom jedna, tak jsem je chtěl házet rovnou z ruky. Když jsem zapálil dlouhý knot na začátku petardy, tak se to ale nějak dotklo knotu, který byl přímo u té petardy. Naštěstí jsem si toho hned všiml a stihl petardu trošku odhodit. Ta samozřejmě v mžiku bouchla. Místo ruky jsem tak měl jenom popálenou a potrhanou bundu. Hned jsem s tím skončil a šel jsem spát,“ vypráví osm let starý příběh.

Tenhle byl pro něj naštěstí s dobrým koncem, ale každý ví, že to mohlo dopadnout i úplně jinak…