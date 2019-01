Hradec Králové - Královéhradeckého judistu Pavla Petříkova čeká v pátek již čtvrté mistrovství Evropy. Tentokrát se popere o přední umístění v gruzínském Tbilisi.

Pavel Petříkov | Foto: DENÍK/David Taneček

Zažil fantastický rok 2008. Nejenže byl sedmý na mistrovství Evropy, na olympiádě v Pekingu skončil devátý a posbíral několik dobrých výsledků v závodech Světového poháru, ale především se v listopadu stal evropským šampionem do 23 let. Avšak poté byl judista PAVEL PETŘÍKOV delší dobu zraněný. S tréninkem začal pořádně až v březnu.

V pátek ho čeká první velký turnaj v této sezoně – ME v gruzínském Tbilisi. „Asi nebudu v té nejlepší kondici, ale každopádně se chci porvat o co nejlepší umístění,“ říká odhodlaně dvaadvacetiletý závodník PSK Judo Hradec Králové.

V anketě Nejúspěšnější sportovec Královéhradeckého kraje za rok 2008 jste byl nedávno vyhlášen na druhém místě. Toho si asi hodně ceníte, že?

Ano. Určitě to pro mne bylo hodně příjemné ocenění. Moc si toho vážím. Možná, že je to jedno z největších anketních ocenění, které se mi kdy dostalo.

Jak vůbec vnímáte podobné ankety, v nichž se často objevujete?

Beru to jako určité zpříjemnění. Je pro mne dobré zjištění, že někdo ocení moji práci. Jde o druhou stránku sportovního života.

Rozhodně se v umístění projevila fantastická loňská sezona. Vždyť před vámi byl už jen olympijský vítěz David Kostelecký.

Uplynulá sezona se povedla perfektně, zvlášť ten konec. (Petříkov se koncem listopadu stal v Záhřebu mistrem Evropy do 23 let – pozn. aut.) Na druhou stranu to tedy bylo asi zasloužené druhé místo.

Pojďme k samotnému judu. Po titulu evropského šampiona do 23 let jste musel podstoupit operaci naprasklého pouzdra v rameni. Kdy jste se dostal zpět do tvrdého tréninku?

Měl jsem zhruba tři měsíce nucenou pauzu od juda. Poté jsem s ním pomalu začínal a nyní jsem už asi měsíc v plném tréninku.

Jak se v současné době cítíte především po fyzické stránce? Nepociťujete tréninkové manko?

Asi nebudu v té nejlepší kondici, ale nechci si připouštět, že jsem toho moc nenatrénoval. Prostě jedu do Gruzie s tím, že chci předvést co nejlepší výkon a porvat se o přední umístění.

Přece jen je evropská špička hodně vyrovnaná a dá se předpokládat, že zápasy budou vyrovnané. I když si to nepřipouštíte, nemáte trochu obavu, aby vám ke konci duelů nedocházely síly?

To se mi právě stalo minulý rok na Evropě. Bylo to podobné, měl jsem zranění kolena a za měsíc jsem toho nestihl moc natrénovat. A potvrdilo se, že fyzička mi tam chyběla. Takže je možné, že se to i nyní v nějakých momentech dlouhých zápasů projeví, ale s tím musím počítat a pořádně se kousnout.

Jste zase o rok starší a zkušenější, takže po psychické stránce by to naopak mohlo být už lepší. Jenže jste neměl téměř pět měsíců pořádný zápas…

To je pravda. Rozhodně to lehké nebude, ale s tím jsem musel počítat. Snažím se to po psychické stránce nevnímat. Na mistrovství Evropy jedu už počtvrté, takže se dá říct, že bych na to měl být psychicky dobře připraven. Už nejsem žádný holub, který by z toho měl být vyjukaný.

Přestože jste byl zraněný, jaké máte ambice na ME?

Já ani nevím. Těžko říct. (zamyslí se) Nerad o tom mluvím. Každopádně všechna umístění do sedmého místa jsou pěkná. Určitě by však byla lepší medaile. Teď už musím prostě koukat po stupních vítězů. Ale těžko předvídat. Nevím totiž, jak na tom budu v samotném závodě.

Případný neúspěch vzhledem k dlouhé pauze nebudete brát tragicky?

To určitě ne. Nebudu z toho dělat nějaké závěry, poněvadž mě v této sezoně ještě čeká srpnové mistrovství světa. Takže si chvilku orazím, budu se věnovat škole a pak se znovu pustím do přípravy.

Máte vysledováno, jak se nyní daří největším soupeřům?

Poslední tři turnaje jsem na ně koukal. Výsledkově určitě nějak nezaostávají, vyhrávali medaile, ale třeba borec, který byl třetí na olympiádě, nikde nestartoval. Většina kluků absolvovala z těch tří turnajů jen jeden a pak odpočívala. Řekl bych, že se závody to nikdo nějak moc nepřeháněl.

Na těch největších turnajích jste se často potkávali, takže vás už asi nikdo ničím nepřekvapí. Je to tak? Nebo víte, co na ně platí?

Vím, a vědí to i oni o mně. Samozřejmě, že se známe navzájem z různých soustředění, kde se všichni sjíždíme. Jeden ví, co od druhého čekat. Evropská špička je hodně vyrovnaná. Všichni jsou už hodně okoukaní, takže pro mne bude hlavní něco vymyslet a nějakým způsobem zkusit ostatní překvapit.