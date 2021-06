Situace začíná být nepříjemná. Hradečtí hokejbalisté prohráli také třetí utkání dohrávané extraligové sezony. Tentokrát nestačili doma na rozjeté Kladno, které je stále stoprocentní.

Po restartu se jim výsledkově vůbec nedaří. V tabulce to znamená, že potřebují ještě nutně nějaké body, aby pronikli do následného play off, kam se podívá nejlepší osmička, což jistě chtějí. Přitom na podzim byli celkem v laufu a patřila jim klidná čtvrtá příčka.

Východočeši v sobotním střetnutí ani jednou neskórovali a třikrát inkasovali, i když je třeba podotknout, že proti nim stál hodně silný protivník, v současnosti jeden z nejlepších.

O nadcházejícím víkendu mají Piráti volno, další utkání sehrají v sobotu 12. června, kdy se od 14 hodin představí na půdě Mostu, tedy soupeře, který by také rád pronikl do vyřazovacích bojů.

HBC Hradec Králové 1988 – HBC Kladno 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). Branky a nahrávky: 18. Eitler (Kohout), 38. Soukup (Dědič, Schnaubelt), 45. Šíma (Kudela). Rozhodčí: P. Škrobák, M. Škrobák. Střely: 20:30. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Utkání se hrálo bez diváků. Hradec: Brykner (Biegl) – Fanderlík, Hrabica, Jiřík, Šimek, Škoda, Švanda – Březina, Černý, Fiedler, Hrubý, Král, Malý, Novák, Šimůnek, Svoboda, Tesař, Zeman.

Další výsledky: Hostivař – Ústí nad Labem 0:3, Kovo Praha – Most 3:7, Dobřany – Letohrad 5:2, Kert Park Praha – Pardubice 3:2, Plzeň – Karviná 4:3 po sam. stříleních, Plzeň – Most 3:4 v prodl.

AKTUÁLNÍ TABULKA



1. Kert Park Praha 9 8 1 0 0 52:22 26

2. Kladno 8 8 0 0 0 37:14 24

3. Ústí nad Labem 8 6 0 1 1 28:17 19

4. Pardubice 9 6 0 0 3 31:26 18

5. Karviná 7 3 1 2 1 28:23 13

6. Plzeň 9 3 1 1 4 22:30 12

7. Hradec Králové 9 2 2 1 4 35:33 11

8. Most 8 3 1 0 4 29:31 11

9. Hostivař 9 2 1 1 5 29:38 9

10. Letohrad 8 0 1 2 5 18:33 4

11. Dobřany 9 1 0 1 7 19:37 4

12. Kovo Praha 9 0 1 0 8 19:43 2