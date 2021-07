Překvapení. Královéhradečtí hokejbalisté slaví postup do semifinále play off, když vyřadili vítěze dlouhodobé části z Kladna 2:0 na zápasy. Nejprve uspěli na soupeřově půdě, kde vedli už 5:0, ale v dramatickém závěru nakonec zvítězili pouze o gól 5:4. A následně zvládli i domácí odvetu v poměru 3:1.

Hradečtí (v červeném) ve čtvrtfinále vyřadili favorizované Kladno. | Foto: www.hokejbal.cz

Přitom v dohrávané části sezony se Východočechům vůbec nedařilo a do vyřazovací fáze pronikli až „last minute“, tedy na poslední chvíli, kdy až v pátém duelu po restartu soutěže uhráli první bod (v derby s Pardubicemi dokázali smazat třígólovou ztrátu), jinak by se jich letošní play off netýkalo.