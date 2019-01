Dover/Jaroměř - Další den pobytu v anglickém Doveru dneškem ukrajuje jaroměřský plavec Pavel Trebichavský se svým doprovodem.

S mužem, který se chystá na velký výkon, jsme ve spojení prostřednictvím elektronické pošty a tak můžeme čtenářům s nepatrným zpožděním zprostředkovat jeho přípravu na blížící se pokus překonání kanálu La Manche.

„Ubytování ve West Bank Guest House je příjemné. Máme jeden dvou lůžkový a dva jednolůžkové pokoje. Velikost tak akorát. Je to lepší, než velký pokoj pro všechny, budu mít klid se před dnem D vyspat,“ pochvaluje si Pavel Trebichavský slušné ubytovní, které v rámci služby B&B (Bed and Breakfast = postel a snídaně) nabízí také ráno klasickou anglickou snídani: čaj a kafe, vajíčka, slaninu, klobásy, fazole, tousty, máslo, džem.



„První porce však spíš dětská, ne plavecká,“ usmívá se plavec. „Vyškemrali jsme si alespoň další várku pečiva, zítra budeme chytřejší,“ vzala si česká minivýprava poučení.

Dopolednímu tréninku se Pavel Trebichavský se sparingpartnerem věnovali dvě hodiny.



„Trénuje se v části doverského přístavu, kterou nevyužívají velké lodě, jen surfaři, malé plachetničky, plavci apod. Pláž tvoří malé valounky. Přístav je ohraničen několika betonovými moly, takže je chráněn proti vlnám a i voda se tam ohřeje trochu víc. Teplotu vody dopoledne se skoro stydím psát: 19.5 stupně Celsia. Na otevřeném moři samozřejmě bude tak o 1,5 – 2 stupně méně, ale i to je příjemné. Je pod mrakem a minimální vítr,“ popisuje příjemné ostrovní podmínka Pavel Trebichavský, který není rozhodně jediným plavcem, kdo v doverském přístavu plave.



„Potkal jsem tam takovou starou babičku, která plavala docela obstojný kraul, ale pak se chudák vyplazila na břeh a píchala holí mezi ty kamínky, aby se vydrápala nahoru. Byl tam také jeden Ind, s početnější rodinou čekající na břehu,“ všiml si dálkoplavec, kterého však největší překvapení čekalo při vylézání z vody.

„Pozdravil jsem se s jedním plavcem, říkám si – takový strejda nejmíň o 15 let starší. Představili jsme se, ale zamumlal jméno, že jsem mu ani nerozumněl. Padlo pár slov, kdo s kterým lodivodem plave a kdy. Zeptal se mne, zda plavu poprvé a podotkl, že sám už plaval. Ptám se, jestli je to tedy jeho druhá plavba, odpovídá, že pátá: dvakrát přeplaval a dvakrát vylezl. Ptám se na časy – odpovídá: 7:19 a 7:03. Protočím panenky, omlouvám se, že jsem nerozumněl jméno a nechám si potvrdit, že se opravdu jedná o Christophera Wandratsche, držitele druhého nejrychlejšího času na kanále La Manche,“ popsal pro Deník Pavel Trebichavský nečekané setkání.

Po chvíli konverzace a pár fotkách vyrazili Češi na oběd do čínské restaurace, kde za 5.90 GBP (necelých 180 korun) mohou sníst vše co zvládnou „Zatím nedosahuji kvalit jako na Hvaru a končím po třetím talíři, Vaňous s pěti vyhrává. Ale to je jen věc tréninku, než Číňana dovedeme k bankrotu,“ píše s úsměvnou nadsázkou Pavel Trebichavský.

Po poobědním relaxu začne v 15:30 odpolední trénink, něco přes hodinu. „Odpoledne se opět rozfoukalo, venku na otevřeném moři bohatě ,white horses’, v přístavu vlny dosahovaly nějakých 40 až 50 centimetrů. Voda se trochu promíchala a ochladila,“ ukončil ohlédnutí za prvním pobytovým dnem Pavel Trebichavský.