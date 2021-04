Česko-německá dvojice nasbírala šestnáct bodů a ve vyrovnaném pořadí se dělila o páté a šesté místo. „Nejsem úplně spokojený, protože to mělo vypadat jinak,“ uvedl Milík, jenž zatím na motorce pořádně vzhledem k aktuální situaci netrénoval. „Nebyla tady kvůli covidu možnost si zatrénovat, byl taky problém s výjezdem za hranice, tak jsem to tolik nehrotil,“ dodal.

První závodní šance se naskytla právě v Gdaňsku. „Neměli dráhu v nejlepší kondici, a tak sobotní trénink zrušili. Byl jsem na dráze jen v pátek a rovnou potom jel závody,“ řekl český závodník.

Chyby, dobré momenty, ale i pády. „V první jízdě jsem udělal chyby, pak už to bylo lepší. Ve třetí jsem předjížděl Buczkowskiho, ten viděl, že by mě neměl, tak na mě složil motorku a pustil ji. Opakovala se jízda, mě vyloučili, tak jsem byl trochu rozčílený. Čtvrtou jsem neodstartoval nejlépe, ale dojel jsme druhý. Pak jsem i vyhrál jízdu, předjel jsem Pieszczeka,“ ohlédl se Milík.

Závod ovšem nedokončil. „Měl jsem dva pády, ten druhý nebyl vůbec dobrý. Bylo to tím, že jsem nevyježděný. Cítil jsem se rychlý, neměl jsem motorku úplně pod kontrolou, docela jsem se praštil do hlavy,“ přiblížil.

Po návratu z Polska si Milík naordinoval čtyřdenní klid. „Jsem takový pobouchaný, pak zase začnu od znova. Musím dát do kupy motorky, protože v prvních závodech jsem obě zničil,“ doplnil plochodrážní jezdec.

Milík věří, že už bude mít možnost trénovat i v Česku, v Praze na Markétě už začali s tréninkem plochodrážní profesionálové. „Doufám, že se začne i v Pardubicích, budu na to tlačit. Rád bych se po pádech svezl v klidu na domácí dráze. Pokud to vyjde, tak bych hned potom vyjel opět do Polska. Potřebuji, aby mě někdo viděl právě tam,“ uzavřel Milík.