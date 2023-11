Vítězná série skončila. Florbalisté Všestar v 9. kole Divize D padli na palubovce Vysokého Mýta po parádní přestřelce 8:10 a pátý zářez v řadě nepřidali. Chuť si pokusí spravit v sobotu, kdy od 18 hodin v Předměřicích nad Labem přivítají druhý tým soutěže Letohrad.

Hvězdy zápasu. Vlevo hostující obránce Tomáš Holomek a vedle něj domácí obránce Jiří Novotný. | Foto: FTC Vysoké Mýto

Všestary do mače na palubovce nevyzpytatelného soka vstoupily dobře, když se po 4. minutách trefil Bureš. Jeho branka ale spustila gólovou smršť domácích, kteří od 6. do 12. minuty nasázeli pět branek. To hosty nezlomilo, když se rychle zvedli a do šaten se nakonec odcházelo za přijatelného stavu 4:5.

Po změně stran pokračovala přestřelka, jenže i prostřední periodu ovládlo o gól Mýto a když v poslední třetině daly oba celky po jedné brance, bylo jasné, že body zůstanou na Pardubicku.

Divize D

FTC Vysoké Mýto - FBŠ Všestary 10:8

Fakta - branky: 6. Lesák, 7. Kadavý, 8. Slabý, 11., 12. a 39. Rašek, 26. Belej, 27. Novák, 31. Cibere, 57. Unzeitig – 4. a 49. Bureš, 13. Lankaš, 14. a 24. Světlík, 15. Skrovný, 29. Macháček, 40. Souček. Rozhodčí: Romančáková – Drahný. Vyloučení: 4:1. Využití: 1:2. Diváci: 120. Zásahy brankářů: Rozlivka 21 - Paar 29. Třetiny: 5:4, 4:3, 1:1.

Aleš Dejdar, vedoucí mužstva Vysokého Mýta: „Pro diváky velká podívaná, pro trenéry trochu o zdraví. Krásný, férový zápas a zasloužené vítězství, i když o kousek. Parádní atmosféra, skvělí diváci a silný férový soupeř.“

Jan Freiberg, trenér Všestar: „V Mejtě to je vždycky těžký, což jsme věděli. Na začátku se dostaneme do rychlého vedení a pak zas chrápeme. Za stavu 1:5 jsme ukázali morál a vrátili se do zápasu, ale bohužel jsme už neodkázali srovnat. Soupeř zaslouženě vyhrál. Berem ponaučení a za týden předvedeme jiný výkon.“

Aktuální tabulka

1. FLORBAL LITOMYŠL 9 7 1 0 1 58:35 23

2. FBC LETOHRAD - Orel Orlice 9 5 1 0 3 60:50 17

3. Hippos Žďár n. S. 9 5 1 0 3 58:57 17

4. Hornets Brno ZŠ Horní 9 5 0 1 3 54:46 16

5. Andone SK Jihlava 9 4 1 2 2 45:37 16

6. FTC Vysoké Mýto 9 4 1 1 3 69:58 15

7. FBŠ Všestary 9 5 0 0 4 71:64 15

8. FBC Dobruška 9 4 0 1 4 37:46 13

9. FbK Orlicko-Třebovsko 9 3 0 0 6 56:68 9

10. TJ Sokol H.Brod Erupting Dragons 8 2 1 0 5 46:56 8

11. Snipers Třebíč 9 2 0 0 7 52:68 6

12. FbC Hradec Králové B 8 1 0 1 6 37:58 4