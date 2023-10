Basketbalistky Hradce Králové po čtyřech domácích utkáních v řadě zavítaly ven. Na palubovce nováčka z Brandýsa nad Labem si připsaly výhru o dvanáct bodů, přestože v jejich sestavě kvůli zdravotním problémům některé hráčky chyběly. V Chance ŽBL tak mají nyní bilanci třech výher a dvou porážek.

Chance ŽBL: Brandýs nad Labem (ve světlém) - Hradec Králové | Foto: oddíl

Východočešky se musely obejít bez několika hráček základní rotace (např. Zeithammerová, Velichová). Oproti poslednímu zápasu už ale nastoupila opora Effangová, což bylo rozhodující. V utkání zaznamenala čtyřiadvacet bodů a byla jednoznačně nejlepší hráčkou hostujícího celku.

Utkání bylo vyrovnané až do stavu 36:34 pro Brandýs ve 23. minutě. Zbývající minuty třetí periody vyzněly jasně pro Hradec (21:7), který si dvojciferné vedení v závěrečné čtvrtině zkušeně pohlídal.

Chance ŽBL: Brandýs nad Labem (ve světlém) - Hradec KrálovéZdroj: oddíl„Měli jsme velké zdravotní problémy a jsme vůbec rádi, že jsme mohli nastoupit. Den před zápasem jsme trénovali v sedmi lidech. Takže jsem rád za výkon, který jsme podali. Nebyl úplně optimální, bylo tam strašně chyb, ale vyhráli jsme a to je nejdůležitější,“ konstatoval Peter Bálint, trenér Lvic.

„Nehrálo se nám příliš dobře. Smekám před soupeřkami, které předvedly velmi bojovný výkon. My jsme si sem nepřijely pro jednoduché body za vítězství. Trenér nás varoval a také se to potvrdilo. Trápily nás ztráty, hlavně do poločasu. Pak jsme se trochu zlepšily, byla tam i lepší koncentrace a vydřely jsme vítězství. Děkujeme soupeřkám, byl to krásný a důstojný zápas,“ uvedla hradecká rozehrávačka či křídelnice Pamela Therese Effangová, nejlepší střelkyně duelu.

Chance ŽBL – 5. kolo

DSK Basketball Brandýs nad Labem – Sokol Hradec Králové 59:71 (11:14, 28:30, 43:55). Body: Murrayová 21, Vrančičová 11, Burdgessová 8 (11 doskoků), Ceralová 4, Maršíková 4, Šťovíčková 4, Najbrtová 3, Durdová 2, Holá 2 – Effangová 24, Čuperková 14, Brožová 9, Vojtíková 9 (12 doskoků), Hrubá 6, Šubrtová 4, Vlčková 4, Havrylchyková 1. Rozhodčí: Kavan, Kremser, Výborný. Trojky: 4:3. Trestné hody: 25/19 – 27/20. Doskoky: 41:40. Fauly: 24:21. Pět osobních chyb: 1:0 (Vrančičová). Diváci: 150.

TABULKA

1. USK Praha 4 4 0 359:207 100.0

2. Slavia Praha 5 5 0 371:335 100.0

3. Chomutov 5 3 2 397:325 60.0

4. KP Tany Brno 5 3 2 384:326 60.0

5. Žabiny Brno 5 3 2 358:327 60.0

6. Hradec Král. 5 3 2 328:346 60.0

7. Trutnov 4 1 3 257:312 25.0

8. Brandýs 5 1 4 299:413 20.0

9. Ostrava 4 0 4 250:298 0.0

10. Slovanka 4 0 4 265:379 0.0

Další utkání čeká Lvice netradičně v pondělí 30. října, kdy od 16 hodin v repríze loňského souboje o bronz přivítají v hale na Eliščině nábřeží chomutovské Levhartice. Tento atraktivní zápas se odehraje před kamerami ČT Sport.