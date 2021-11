Stále ještě bez covidových marodů Škrance, Šouly a kapitána Ondřeje Peterky nastoupili hradečtí basketbalisté k dohrávce 11. kola Kooperativa NBL v Brně. A bylo to opět znát, ne že ne.

Hradec v moravské metropoli prohrál o šestnáct bodů, přičemž domácí o svém vítězství rozhodli už do přestávky, kdy si vybudovali takřka dvacetibodový náskok.

Brno – Hradec Králové 92:76

Fakta – body: Mickelson 22, Nečas 15, Madden 11, Körner 9, Bálint 8, Puršl 7, Husták 6, Marko 6, Krakovič 4, V. Půlpán 4 – Pavlovič 21, Stamenkovič 17, Kantůrek 11, Vujovič 11, Pešakovič 10, Sedmák 6. Rozhodčí: Vyklický, Vondráček, Perlík. Trojky: 4:8. Trestné hody: 18/14 – 24/12. Doskoky: 35:28. Fauly: 21:16. Pět osobních chyb: Goga (Hradec Králové). Diváci: 174. Čtvrtiny: 26:19, 23:12, 19:19, 24:26.

Královští sokoli se sice v závěrečné periodě přiblížili soupeři skoro na deset bodů, jenže to už byl vyfaulovaný Goga a problémy s fauly měl i Pešakovič, elitní snajpr a jeden z klíčových mužů východočeského mančaftu. Brňané už pak žádné větší drama nepřipustili.

Hosty může mrzet, že minuli hned dvanáct trestných hodů. Utkání mohlo být přece jen vyrovnanější.

„V prvním poločase jsme se vůbec nemohli dostat do hry. Tam byl náskok domácích jednoznačný. Nestíhali jsme se vracet do obrany, Brno nás jasně přehrávalo. Po změně stran jsme se zlepšili. Byly tam dvě vlny, kdy jsme to stáhli na 12, respektive 11 bodů. A vypadalo to chvíli na lepší výsledek. Nakonec si to Brno zkušeně ohlídalo. Vzhledem i k té rotaci jsem spokojený s druhým poločasem. Doufám, že v sobotu už budeme kompletní a podaří se nám vyhrát domácí zápas,“ přál by si Lubomír Peterka, trenér hradeckého celku.

„Byl to pro nás náročný zápas. Brno hraje fyzicky, jeho hráči mají i výšku. Byli lepší pod košem i na doskoku. My jsme dva týdny netrénovali pět na pět, což se na posledních dvou utkáních projevilo. Teď se musíme poučit z proher, vrátit se zpět do pořádného tréninku a zase začít vyhrávat. Abychom na tyhle dva týdny mohli zapomenout,“ pronesl Ozren Pavlovič, s jednadvaceti body nejlepší střelec Sokolů.

V sobotu Hradec Králové hostí Jindřichův Hradec. Úvodní rozskok proběhne v třebešské sportovní hale úderem 18. hodiny.