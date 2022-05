Sokol Hradec Králové v bitvě o titul přehrál Studánku Pardubice 60:39 a pověsil si na krk zlaté medaile. „Pokud bych měla zhodnotit celý turnaj, tak my jsme do Děčína přijeli vyhrát a to se potvrdilo. Finále bylo sice takové krkolomné, ale dokázali jsme to otočit a zvítězit. Máme samozřejmě radost," uvedla trenérka vítězného Hradce Králové.