Sparta do zápasu vstupovala v roli velkého favorita, ale Hradečtí, kteří už několikrát ukázali, že se proti soupeřům z elitní soutěže umí vybičovat k parádnímu výkonu, se nechtěli vzdát bez boje.

Tentokrát to však nebyl ten případ. Pražané od prvních minut utkání diktovali tempo hry, byli aktivnější a zejména rychlost hry na míčku dělala domácím velké problémy.

Do 10. minuty Hradec odolával tlaku bez inkasované branky, nicméně v čase 9:20 se prosadil hostující Krejča, aby vzápětí o 42 vteřin později proměnil samostatný nájezd Curney.

Sparta postupně zvyšovala obrátky a vytvořila si pohodlný náskok. Kosmetickou úpravu skóre a čestný úspěch zařídil pro Respect Hušek. Konečné skóre 1:9 vypadá možná až příliš krutě, ale odpovídá průběhu zápasu a rozdílu mezi oběma týmy.

„Sparta má skvělý kádr, předčila nás ve spoustě věcí. My jsme po většinu času pouze dotahovali. Byl to velký rozdíl, oni patří do top čtyřech týmů v Česku,“ řekl jeden z trenérů domácích Tomáš Faltejsek.

Pro východočeský celek jde stále především o přípravu na start ligového ročníku, který začíná již příští neděli 8. září zápasem proti Orce. Hrát se bude od 17 hodin ve sportovní hale v Třebši.

Po výhrách nad Chodovem (4:3 p.n.), Butchisem (7:4) a včerejší prohře se Spartou (1:9) Hradečtí končí na skvělém druhém místě pohárové skupiny C a postupují do 5. kola poháru Českého florbalu.

FbC Respect Hradec Králové - ACEMA Sparta Praha 1:9

Fakta - branky: 38. Hušek - 10. a 50. Krejča, 11. a 36. Curney, 16. a 60. Peška, 27. Pražan, 29. Drba, 32. Krbec. Rozhodčí: Knap - Kolář. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 232. Zásahy brankářů: Šimeček 16, Völgyi 16 - Beneš 16. Třetiny: 0:3, 1:4, 0:2.

- s přispěním Davida Šimečka