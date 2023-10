Velký sen o postupu do osmifinále poháru se florbalistům Hradce Králové rozplynul. Svěřenci trenéra Tomáše Pokorného skončili stejně jako loni v 5. kole. Tentokrát byl nad jejich síly tým Florbal Ústí, se kterým v Třebši prohráli 4:6.

Sestřih utkání mezi FbC Respect Hradec Králové a Florbal Ústí. | Video: FbC Hradec Králové/www.youtube.com

Hradec si v Poháru Českého florbalu zahrál proti celkům ze Superligy, dva z nich dokonce porazil (Pardubice 7:6, Českou Lípu 7:6 p.p.), prohrál pouze 4:7 s pražskou Spartou. V 5. kole ho čekalo Ústí, tedy sok, se kterým nastupuje v 1. lize. A odměna pro vítěze byla hodně sladká, protože v osmifinále čekal hegemon domácí florbalové scény Tatran Střešovice, jenže Hradec i přes solidní výkon padl.

Hosty poslal do vedení po čtvrthodině hry Sattler, když si míček do branky smolně srazil Kuštan. Do první sirény ještě náskok navýšil Täuber. I po změně stran dávalo branky Ústí a těsně po polovině zápasu vedlo po trefách Malého, Kolstrunka a Semeráda už 5:0. Jiskru naděje vykřesal ve 37. minutě domácí Gregor, jenže hned vzápětí se podruhé prosadil Kolstrunk – 1:6.

Východočeši v poslední třetině dělali vše možné i nemožné, aby duel alespoň zdramatizovali, což se jim po gólech Kocourka, V. Hegera a Huška podařilo. V závěrečné pětiminutovce jim ale soupeř více nepovolil.

ZŮSTAT POZITIVNÍ

„Zase se to hodnotí trošku s hořkým pocitem, ale výkon byl dobrý a musíme na něm stavět. Hlavně je potřeba zůstat pozitivní,“ začal hradecký trenér Tomáš Pokorný.

„Rozhodně to byl zápas k vyhrání, protože těch šancí, které si vytvoříme a následně neproměníme, bylo velké kvantum. Bohužel utkání začneme tím, že si dáme dva vlastní góly, prostě k nám nejde to štěstíčko. Musíme vydržet a dále pracovat, pak se to obrátí.“ doplnil.

V dalším utkání 1. ligy florbalisté Hradce Králové zamíří do Brna, kde se v neděli od 18 hodin utkají s Bulldogs.

FbC Respect Hradec Králové - Florbal Ústí 4:6

Fakta - branky: 37. Gregor, 45. Kourek, 49. V. Heger, 55. Hušek – 15. Sattler, 19. Täuber, 23. Malý, 29. a 38. Kolstrunk, 32. Semerád. Rozhodčí: Knap – Kolář. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváci: 207. Třetiny: 0:2, 1:4, 3:0.