Hradec Králové, Trutnov - Možnost obhajovat stříbrné medaile v Českém poháru budou mít basketbalistky Hradce Králové.

Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové ve středečním čtvrtfinále zvítězily 73:72 na palubovce brněnských Žabin, díky čemuž vybojovaly postup do závěrečného turnaje Final Four, který by se měl uskutečnit o víkendu 9. a 10. března v Karlových Varech.

Na západ Čech se naopak nepodívá druhý východočeský tým z Trutnova. Lokomotiva doma podlehla favorizovanému Nymburku 55:77.

Oba zápasy měly jedno společné. Jak Hradci, tak Trutnovu se hrubě nepovedla závěrečná čtvrtina. Jenže zatímco „lvice“ si už nenechaly vzít vypracovaný náskok, Lokáda tím ztratila po tři části vyrovnaný duel.

„Byl to abnormálně tvrdý zápas, jaký se v lize normálně nehraje, ale bylo to spravedlivé pro oba týmy. Tři čtvrtiny jsem byla spokojená, ale ve chvíli, kdy se hra zvrhla v tvrdý boj, ukázalo to naše slabiny. Pod tlakem se náš tým dopustil mnoha ztrát, což domácím hráčkám umožnilo snížení. A mohly i zápas otočit. Jsem ráda, že vítězství nakonec zůstalo nám,“ uvedla na portálu zenskybasket.cz Romana Ptáčková, trenérka „lvic“.

To trutnovský trenér smutnil. Jeho tým nepředvedl vůbec špatný výkon, na konci duelu ale klopil hlavy do dlaní. „Konečný výsledek je pro nás dost krutý s ohledem na to, jak zápas vypadal. Na palubovce jsme nechali všechno, bojovali do poslední chvíle a nemáme se za co stydět. Navíc se nám v prvním poločase zranila Terka Šípová, naše rotace se tím ještě snížila, a to se v závěru utkání proti tak vyspělému soupeři projevilo. Došly nám síly. Nymburk ale vyhrál zaslouženě, gratuluji mu k postupu,“ řekl kouč Lokomotivy Michal Martišek.

Jen pro doplnění: ve Final Four si vedle hradeckých „lvic“ a Nymburka zahraje ještě KP Brno a vítěz duelu Slovanka MB – Slavia Praha, který se hraje 23. ledna.

Oba východočeské týmy si teď moc neoddechnou, neboť hned o víkendu na ně čeká 15. kolo Ženské basketbalové ligy. Hradec v sobotním šlágru přivítá od 16 hodin Nymburk, Trutnov pak v neděli od 17 hodin hostí brněnské Žabiny. Dalo by se tedy říct, že si „lvice“ s Lokomotivou „jen“ prohodí soupeře.