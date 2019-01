Hradec Králové - V hale Orel se uskutečnil již čtrnáctý ročník tradičního turnaje ve stolním tenisu nazvaného Hradecká smeč.

V hale Orel se uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenisu Hradecká smeč, který pořádal Dětský diagnostický ústav Hradec Králové. Šlo již o 14. ročník turnaje, jenž je adresován dětem a dospělým z dětských domovů, diagnostických ústavů a dalších zařízení náhradní rodinné péče. Již druhým rokem turnaj proběhl pod záštitou náměstka primátora města Hradce Králové Martina Soukupa.

Turnaje se zúčastnilo celkem devět zařízení z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Některá z nich vytvořila B týmy, DDŠ Chrudim měl dokonce i C tým. Na startu se letos sešel rekordní počet šestnácti týmů. Prvenství obhajoval A tým z DDŠ Chrudim. Turnaj začal souboji ve čtyřech čtyřčlenných skupinách, kde se utkal každý s každým. Ze skupin postupovaly dva nejlepší celky přímo do čtvrtfinále, kde si to vyřazovacím způsobem rozdalo o konečné umístění osm nejlepších týmů. Ostatní si zahrály ve skupině útěchy o konečné deváté až šestnácté místo.

Putovní pohár za vítězství v turnaji získal zaslouženě Horní Maršov. Reprezentanti tohoto týmu Petr Holub s Danielem Klempárem nenašli během turnaje žádného přemožitele, ve finále si snadno poradili s týmem DDŠ Králíky. Stříbrné medaile jsou pro Pavla Matyáše a Alexe Gábora přesto velkým úspěchem. Na bronz dosáhl celek Chrudimi A. V duelu o třetí místo Jaroslav Jedlička s Miroslavem Švecem po boji udolali B tým Horního Maršova. Domácí pořadatelský tým zastoupený Mariánem Levinským (bývalý úspěšný juniorský reprezentant) a Denisem Ksandrem skončil na pěkném šestém místě. Skupinu útěchy vyhrál rovněž domácí SVP Návrat DDÚ Hradec Králové.

Konečné pořadí: 1. Dětský domov se školou H. Maršov, 2. Dětský domov se školou Králíky A, 3. Dětský domov se školou Chrudim A, 4. Dětský domov se školou H. Maršov B, 5. Dětský domov Vrchlabí A, 6. Dětský diagnostický ústav Hradec Kr. A, 7. Dětský domov se školou Králíky B, 8. Dětský domov se školou Kostelec n. O. A, 9. SVP Návrat Hradec, 10. Dětský domov se školou Kostelec nad Orlicí B, 11. Dětský domov Sedloňov, 12. Dětský domov se školou Chrudim B, 13. Dětský domov se školou Chrudim C, 14. DD Nechanice, 15. Dětský diagnostický ústav Hradec B, 16. Dětský domov Vrchlabí B.

Martin Grossman, ředitel turnaje: „K vidění bylo mnoho zajímavých zápasů, v nichž se často tleskalo nádherným výměnám. Každý tým měl doprovod fanoušků, turnaji tak nechyběla báječná atmosféra. Ocenil bych zarputilost sportovců z Nechanic, Sedloňova a Vrchlabí, kteří nemají takové tréninkové podmínky jako bašty stolního tenisu Horní Maršov, Králíky a Chrudim. Celé klání proběhlo v rámci fair play, všichni přítomní byli s průběhem i organizací navýsost spokojeni. Ceny předával náměstek primátora Martin Soukup, jenž ocenil všechny přítomné sportovce a popřál jim mnoho úspěchů v roce 2013. Chci poděkovat Královéhradeckému kraji za podporu akce, Magistrátu města Hradec za ceny do soutěže, společnosti Orel za poskytnutí tělocvičny a všem dalším, kteří se na úspěšné organizaci podíleli." (ld)