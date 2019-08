Piráti po postupu ze skupiny porazili v semifinále Svitkov těsně 1:0. Následné finále dvou celků, hrajících nejvyšší českou soutěž, přineslo ofenzivní podívanou a nakonec i zasloužené vítězství Východočechů v poměru 3:0.

Český pohár

Výsledky – semifinále: Hradec – Svítkov 1:0, Elba Ústí n. L. – Most 2:5.

Finále: Hradec – Most 3:0.

O 3. místo: Elba Ústí – Svítkov 7:4,

O 5. místo: Karviná – Kovo Praha 5:2.

O 7. místo: Berani Ústí n. L. – Česko U18 3:2 po sn.

„Bylo těžké se jenom do finále probojovat. Hrálo zde hodně kvalitních týmů, o to je zisk poháru cennější,“ uvedl novic v hradecké sestavě Ladislav Gengel. Hradec měl ve finále skvělý vstup do zápasu, jelikož se brzy dostal do vedení po trefě právě Gengela. Most se ale nechtěl jen tak vzdát, proto hru vyrovnal a snažil se také o to, aby bylo vyrovnané i skóre. Jenomže hubené vedení Hradeckých platilo až do 25. minuty, kdy ho ještě navýšil Svoboda. To hráče Mostu zlomilo, navíc do odkryté branky přidal druhý gól v zápase Gengel, který upravil výsledek finálového duelu na 3:0. Zkušený hráč by měl hradeckým hokejbalistům pomoci i v extralize.

„Hraji hokej za druholigovou Příbram, což je moje priorita, ale když budu mít čas, určitě chci odehrát za Hradec co nejvíce zápasů,“ doplnil hrdina finále.