Po změně stran navíc přidal další dvě branky a nakonec vyhrál 5:3. Hattrickem se v jeho dresu blýskl Jakub Nálevka. Jiskra tak dovolila soupeři poprvé v sezoně bodovat. Tohle utkání si svěřenci trenéra Zbyňka Bareše za rámeček rozhodně nedají. Proti Jičínu se jim nedaří, když s ním předminulý týden vypadli po výsledku 0:2 i z krajského poháru. Naopak Jičín v posílené sestavě dokázal zapomenout na rekordní debakl z minulého kola, kdy prohrál v Libčanech 1:15.

Hrdina týdne v Královéhradeckém kraji: Jukl prvním gólem načal zkázu Žižkova

Konečně se trefil. Záložník Robert Jukl zaznamenal v hradeckém dresu svůj první druholigový gól. A byl ohromně důležitý. Na hřišti Žižkova znamenal vedení 1:0. „Bylo to lehce tečované, ale naštěstí to tam spadlo. Čekal jsem na něj dlouho, jsem rád,“ netajil po vítězném duelu dvacetiletý mladík. Votroci nakonec zvítězili 2:1 a poskočili v tabulce na třetí příčku. Hradec čekal na venkovní vítězství dlouhých deset zápasů! ,,Jsem rád, že jsme to konečně zvládli a máme důležité tři body. Byl to opravdu velice náročný zápas,“ doplnil Jukl.

Komentář Jiřího Fejgla: Stane se z bolesti zbraň?

Ty obavy rezonovaly celé léto. A vlastně už minulou sezonu. Hradecké přesilovky, to je bolest, žádný velký šlágr. Fanoušci hokejového Mountfieldu dlouhé měsíce vzpomínali na četu řízenou Jaroslavem Bednářem a Petrem Koukalem, jež v předminulé sezoně ničila soky v početní výhodě.

První dva zápasy extraligy, sobotní prohra s Libercem a nedělní reparát v Kladně, však ukázaly, že by nemuselo být zle. Hradečtí vstřelili v personální převaze čtyři branky – přitom měli jen deset možností. To dělá až neuvěřitelnou úspěšnost čtyřicet procent.

Samozřejmě, to je neudržitelné číslo. Za známku kvality je označovaná poloviční úspěšnost.

Může se na ni Hradec dostat? Proč ne. Posila Aleš Jergl je velký šikula, v obou utkáních dal v přesilovce po gólu. Stejně se předvedl Matej Paulovič, rovněž chlapec se zlatýma rukama, u nějž se čeká velký rozlet.

Z přesilovek se vskutku může stát hradecká zbraň.