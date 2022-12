Východočeši do utkání půjdou jako outsideři. V tabulce svěřencům Petra Mašáta patří po pěti prohrách z posledních šesti zápasů jedenácté místo. I tak se pokusí ještě zabojovat o postup do play off. Na osmou příčku, která zaručuje postup do vyřazovací části nejvyšší domácí soutěže, ztrácejí v tuto chvíli čtyři body. Jičín se v extralize naposledy představil minulou středu. Na palubovce Dukly Praha však utrpěl vysokou prohru 22:35.