Co je však hlavní, potřetí v kariéře v součtu všech bodů vyhrála celý podnik. O konečný triumf přitom Samková bojovala s Italkou Moioliovou. Obě konkurentky měly před závěrečnou zastávkou SP ve švýcarském Veysonnaz na chlup stejný počet bodů.

Radovat se však mohla jen jedna závodnice a tou se po zvládnutí tří jízd stala Eva Samková.

„Je to úžasné. Rok od roku však těžší, všechny holky totiž jezdí skvěle a já jsem šťastná, že jsem to opět dokázala. V závěrečném závodě to bylo kdo s koho. Bojovaly jsme do posledních metrů. Jela jsem naplno a tušila, že se to blíží. Chtěla bych všem poděkovat, mám velkou radost,“ hlásala Samková s úsměvem v přímém přenosu České televize krátce po dojetí finálové jízdy.

Z pohledu organizátorů měl závěrečný závod Světového poháru ideální scénář. Jak Samková, tak její italská rivalka suverénně prošly nástrahami čtvrtfinálových i semifinálových jízd. Zatímco Češka obě své jízdy hladce ovládla, Moioliová nejprve dojela na prvním a posléze na druhém místě.

Poslední vítězky Světového poháru

2021 Eva Samková

2020 Michaela Moioliová

2019 Eva Samková

2018 Michaela Moioliová

2017 Eva Samková

2016 Michaela Moioliová

Eva Samková na stupních výsledkůZdroj: Deník

Do čtvrtfinálové jízdy šla Eva Samková společně s Petit Lenoirovou z Francie, Bruttovou z Itálie a domácí Casanovou, v semifinálové jízdě se zase české závodnici postavily dvě Francouzky (Petit Lenoirová, Pereira de Sousa Mabileauová) a Bergermannová z Kanady.

Pokaždé si favoritka poradila stylem start - cíl a nejinak tomu bylo také ve finále.

Do něho se vedle Samkové a Moioliové probojovaly ještě Britka Bankesová s Francouzkou Pereirou de Sousa Mabileauovou. Obě se ale ve druhé polovině svahu nevyhnuly pádu a nejlepší dvě závodnice seriálu tak mířily do cíle osamocené.

To už bylo ale dávno jasné, že Eva Samková si svůj náskok vzít nenechá. Do cíle dorazila i ve třetí své jízdě první a do celkového žebříčku přidala dalších 100 bodů.

„Dnes se mi spalo trochu hůř, nešlo to na dudka, ale asi jsem se vyspala dobře. V tréninku jsem upadla ve třetí zatáčce, což bylo dobře, dávala jsem si na to potom pozor, padalo se tam dost. Ve čtvrtfinále jsem se rozjížděla, ve finále se mi povedl nejlepší start, snažila jsem se dupat co to šlo. Jsem ráda, že to tak dopadlo, celkové vítězství předčilo mé očekávání. Děkuji všem, kteří mi pomáhali a podporovali,“ vzkázala později ze Švýcarska Eva Samková.

Trenér Marek Jelínek ocenil zkušenost Evy, v jejím celkovém vítězství vidí příslib pro nadcházející olympijskou sezónu. „Dnes to byl krásný závod. Evka říká, že to bylo těsné vítězství, já s ní nesouhlasím, bylo to vítězství pod kontrolou. Po pádu v dnešním tréninku neměla šanci si vyzkoušet v trať, kde byly provedeny změny, takže se s ní seznamovala až v první jízdě, v druhé už jela jistě, ve třetí to byla její nejlepší jízda. Chtěl bych poděkovat realizačnímu týmu, fungoval celý rok na jedničku, servisáci udělali malý zázrak, mladí trenéři včetně Johnyho Kubičíka a Radka Vintra tady hodně pomohli. Celý tým fyzioterapeutů s námi jezdil celou sezónu a udělali skvělou práci,“ vysekl poklonu Evě, realizačnímu týmu a dalším, kteří se na letošním úspěchu podíleli reprezentační kouč Marek Jelínek, který se teď přesouvá do Ruska za juniorskými reprezentanty, kteří startují na světovém šampionátu.

Závěrečný závod SP ve snowboardcrossu ve Veysonnaz (Švýcarsko): 1. Samková (ČR), 2. Moioliová (Itálie), 3. Bankesová (Velká Británie), 4. Pereira de Sousa Mabileauová (Francie), 5. Jacobellisová (USA),…

Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Samková 450 bodů, 2. Moioliová 430, 3. Guliniová (USA) 302.

Eva Samková z Vrchlabí má v závodech Světového poháru úctyhodnou bilanci. Vždyť z 58 účastí dokázala posbírat 29 medailových umístění. Sedmnáctkrát přitom vyhrála. V letošní sezoně olympijská vítězka ze Soči ovládla tři z celkového počtu sedmi závodů. Triumfovala v gruzínském Bakuriani a v italském středisku Chiesa in Valmalenco. Jednou byla třetí, dvakrát si vyřazení v semifinále vynahradila výhrou v malém finále o pátou příčku. K tomu se pyšní bronzem z nedávného mistrovství světa, kde Moioliová skončila druhá.