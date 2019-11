I díky výbornému pořadatelskému zázemí a letošní částečné rekonstrukci haly s generální výměnou palubovky se podařilo na turnaj nalákat hodně nabitou konkurenci z ČR i zahraničí. Navíc je náš turnaj již natolik atraktivní, že jsme v letošním ročníku některé přihlášky klubů pro plnou kapacitu museli odmítat.

Turnaje se zúčastnilo celkem 380 hráčů v 36 týmech z Čech, Maďarska, Chorvatska, Slovenska a Polska, a to ve třech kategoriích – U10, U12 a U14. Do každé kategorie bylo přihlášeno 12 týmů a boje v kategoriích probíhaly ve dvou skupinách. Z důvodů velkého zájmu o náš turnaj nám ani dvě hřiště haly Slavie nestačila a zápasy ve skupinách v kategorii U10 se musely přesunout do tělocvičny ZŠ Mandysova, jejímuž vedení tímto děkujeme za poskytnutí prostorů.

Během soboty proběhlo celkem 100 utkání. První píšťalka zazněla již v 7:40. Konec byl plánován na osmou hodinu večerní. Díky perfektní organizaci, do které se zapojili nejen hráči Slavie od žáků až po dospělé, ale také mnoho rodičů, trenérů a dalších dobrovolníků, se opět dá považovat náš halový turnaj ze precizně zvládnutý. Celé soukolí organizace do sebe zapadalo naprosto dokonale a vše dopadlo dle plánů a možná ještě lépe. Všem za to patří velký dík. Už bezprostřední ohlasy od účastníků byly jen pozitivní.

Velké díky patří také studentů Střední školy a Vyšší odborné školy aplikované kybernetiky, která byla partnerem turnaje. Díky tomuto partnerovi bylo možné sledovat on-line přenos na Youtube.

Z té sportovní stránky jsme viděli herně krásné a často i velmi napínavé zápasy do posledních vteřin. V obrovské konkurenci se neztratily ani hradecké týmy a ve všech kategoriích se některý z našich týmů dostal do závěrečných bojů o medaile. Nakonec kategorii U10 jsme zcela ovládli, v kategorii U12 byl náš tým „bramborový“ a v elitní kategorii U14 naši chlapci vybojovali bronzové medaile.

Konečné pořadí U10: 1. HC Slavia HK "09", 2. ZHS Zagreb, 3. PH Sokol Kbely.

Konečné pořadí U12: 1. ZHS Zagreb, 2. UKS SP 26 Poznaň, 3. SK Slavia Praha.

Konečné pořadí U14: 1. HAHK Mladost Zagreb, 2. HC TJ Mnichovice, 3. HC Slavia HK Boys.

Co říci závěrem? 23. ročník je veleúspěšně za námi a my se již můžeme začít věnovat tomu dalšímu. Jak se ukazuje v posledních letech, o atraktivní účastníky z Čech i zahraničí nebudeme mít nouzi. Srovnání se zahraniční konkurencí posouvá náš sport kupředu a snad děláme i výbornou reklamu našemu městu, jehož představitelům je třeba poděkovat za podporu.