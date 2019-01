Hradec Králové -Ve šlágru pátého kola extraligy pozemních hokejistů na sebe narazily dva dosud neporažené týmy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Na umělé trávě Všesportovního stadionu podlehli hráči Slavie Hradec Králové své pražské jmenovkyni 0:2, když úřadující mistr rozhodl o tříbodovém zisku v závěrečné desetiminutovce. Ve stejné soutěži žen nestačily slávistky na favorizovaný Rakovník a po pěti kolech stále čekají na bodový zisk.

Extraliga mužů

Slavia Hradec Králové – Slavia Praha 0:2 (0:0). Slavia Hradec: Keprta – Moško, Machút, Romanec, Chodas – M. Suchý, Ellinger, Zdeněk, Švenka – Toms, Pilný. Střídali: Jelačič, Bendák, Vojtěšek, Hruška, Blažíček.

V prvním poločase měli hosté územní převahu, ale hradecká obrana v čele s brankářem Keprtou pracovala velice spolehlivě. Diváci se vyložených šancí nedočkali ani na jedné straně.

Po přestávce začala obě mužstva více myslet na útok. Vojtěšek a Toms se dostali do vyložených brankových příležitostí, ale mířili těsně vedle hostující branky. Nic se neurodilo ani ze dvou trestných rohů, a tak úřadující mistr v závěrečné desetiminutovce dvakrát udeřil, čímž potvrdil roli favorita.

Jiří Bárta, trenér Slavie Hradec Králové: „Soupeř k nám přijel s řadou reprezentantů, ale i přes porážku jsme ostudu určitě neudělali. Mrzí mne dvě neproměněné šance v úvodu druhé půle. Zápasu by slušela remíza. Jít do vedení, měli by to Pražané hodně složité. Tentokrát mám výhrady i k rozhodčím, kteří nás hlavně ve druhé půli několikrát poškodili. V době, kdy jsme začali mít herně navrch, nás poslali do devíti, a to se těžko hraje. Druhý gól do naší sítě padl po přikopnutí míčku hostujícím hráčem před kruhem, což sudí evidentně přehlédli. Přestali jsme hrát a pro Pražany už nebyl problém skórovat. Klukům nemohu nic vytknout. Až na jednu chybu, po které jsme dostali první branku, jsem byl spokojen se hrou obrany. I ostatní však odvedli, co bylo v jejich silách. V neděli nás čeká těžký zápas v Liticích.“

Extraliga žen

Rakovník – Slavia Hradec Králové 3:1 (3:1). Branka Hradce: Strapková. Slavia Hradec: Čecháková – Syrová, Szabóová, B. Kerescenyová, Venclová – Piláriková, Kolumpková, Krausová, Gočalová – Strapková, Švenková. Střídaly: Smitková, Žemličková.

Martina Poláková, trenérka Slavie Hradec Králové: „Rozhodla jsem se, že budeme hrát osobní obranu na nejlepší rakovnickou hráčku Polcarovou. Bohužel, Venclová tuto roli absolutně nezvládla. Polcarová dala v sedmé a deváté minutě dva góly, čímž byl určen ráz zápasu. Rakovník přidal další branku v devatenácté minutě, v tu chvíli to bylo z naší strany na ručník. Poté se naše hráčky přece jen začaly více koncentrovat na utkání a v sedmadvacáté minutě skončila tečovaná střela Strapkové v síti. V dalším průběhu hry byly na naší straně další možnosti ke skórování, ale bez efektu. Mladé hráčky se nedokážou na zápas koncentrovat od první minuty. Prostě nejdou tvrdě za vítězstvím a dopouštějí se hrubých taktických chyb. I přes tři obdržené branky podala výborný výkon čtrnáctiletá brankářka Čecháková. Díky ní jsme uhrály solidní výsledek. V poli se dařilo Švenkové, Kolumpkové a Szabóové, naopak daleko za očekáváním jsou výkony Smitkové a Venclové, jež mezi ženami hrají již několik let.“

Liga dorostenek

Slavia Hradec – Praga Praha 1:3 (0:3). Branka Hradce: Majurníková.

Jan Skalička