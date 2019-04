Po osmi podzimních kolech tohoto ročníku figuruje stejný tým na výborné čtvrté příčce. Svěřenkyně trenérky MARTINY POLÁKOVÉ získaly třináct bodů za čtyři výhry, jednu remízu a tři porážky při skóre 17:18. Hradecká trenérka si současné postavení patřičně vychutnává.

Před rokem touto dobou měl váš tým na kontě pouhých šest bodů, nyní jich má o sedm víc. V čem vidíte takový pokrok?

Do této sezony jsme šly s cílem předvádět mnohem kvalitnější výkony. Děvčata si konečně uvědomila, že pokud chtějí v extralize něčeho dosáhnout, musejí to odmakat. Zatímco v první lize hrála na půl plynu a stačilo to na přesvědčivé vítězství, v nejvyšší soutěži tomu tak není. Většina mužstev hraje rychlý a důrazný hokej, nikdo nedá nikomu nic zadarmo. Mám radost, že se holky tomuto trendu přizpůsobily a vše si srovnaly v hlavách. Přesvědčily se, že hrát se dá s každým. Řeknu upřímně, že kdyby mi někdo před sezonou řekl, že po osmi kolech budeme mít třináct bodů, nevěřila bych mu.

Přitom jste klidně mohly mít i více bodů.

To je pravda. Na Bohemce jsme ještě pět minut před koncem vedly 2:0, ale závěr jsme absolutně nezvládly takticky. V domácím duelu s Rakovníkem nás za stavu 1:1 evidentně poškodila rozhodčí, která soupeřkám uznala neregulérní gól (hráčka si míček předkopla nohou na hokejku a poté skórovala, což se nesmí; pozn. aut) . Rozhodčí může chybu udělat, ale měla se poradit se svým asistentem, jak to ve skutečnosti bylo, což neučinila. Vše se řešilo na svazu a jisté je, že extraligu již pískat nebude.

Ve kterých zápasech jste byla na své svěřenkyně nejvíce pyšná?

Určitě po domácí výhře nad Pragou Praha v poměru 2:1 a v posledním podzimním kole v Hostivaři, kde holky výhru doslova vydřely. Cením si hlavně toho, že zápas dokázaly otočit z 1:2 na 3:2. Naopak hodně zklamaná jsem byla po domácím duelu s Hostivaří, který jsme sice vyhrály 3:2, ale herní projev byl z naší strany velice špatný.

Přínosem jistě byl návrat Jiřiny Gočalové, která slávistický dres oblékla po více než roce…

Její návrat je pro celé družstvo obrovskou vzpruhou. S pěti góly je druhou nejlepší střelkyní v extralize. Hodně důležité je, že dokáže šance připravit. Jsem ráda, že si to konečně srovnala v hlavě a že sama ví, co chce. Vždyť před pár lety byla v nároďáku, kde patřila k oporám. Pevně doufám, že nám výrazně pomůže i v extralize v hale. S její přítomností si děvčata daleko více věří.

Kdo další patřil k oporám?

Vyrovnané výkony podávaly obě brankářky Čecháková se Šmídovou. V obraně byly nejvíce vidět Kolumpková s Venclovou. Ta v minulosti hrála v záloze, ale s postem pravé obránkyně se vypořádala skvěle. Je konstruktivní i směrem dopředu. V záloze patřily k oporám Keprtová se Švenkovou a v útoku kromě již zmíněné Gočalové i Šimková, která se do týmu vrátila po delší pauze. Také ostatní děvčata se snažila odvést maximum, i když ne vždy se jim stoprocentně dařilo.

Závěrečná čtyři kola základní části odehrajete až na jaře. Šance na postup do semifinále je však velká…

Máte pravdu. Ve zbývajících zápasech hostíme Bohemians a pražskou Slavii, cestujeme do Mnichovic a na Pragu Praha. Minimálně šest bodů bychom mohly získat, což by nás mělo poslat do play off. Na pátou Hostivař máme v tuhle chvíli tříbodový náskok. Letošní ročník je vzácně vyrovnaný, vždyť rozdíl mezi vedoucí trojicí Praga, Rakovník, Slavia Praha a námi je pouze dvoubodový. Pokud si zahrajeme o medaile, bude to pro náš klub další velký úspěch. Družstvo to nakopne správným směrem.

Před časem jste chtěla s trénováním skončit, ale nakonec jste si vše rozmyslela. Současného dílčího úspěchu si evidentně užíváte…

(zamyslí se) Opravdu je to na mně vidět? Je pravda, že jsem s trénováním ve Slavii chtěla skončit a dát si pauzu. Neustále jsme pendlovaly mezi extraligou a první ligou, výkony děvčat nebyly vždy podle mých představ. Z tréninků i zápasů jsem chodila velmi často naštvaná. Prohrajete třeba o gól, nic se nedaří a říkáte si: Co jsem udělala špatně? Nakonec jsem zůstala a z podzimní části sezony mám opravdu radost. Něco podobného v Hradci nebylo řadu let. Holky najednou začaly plnit to, co po nich chci, hrály s větším zaujetím a touhou uspět. Nového ducha přinesl do týmu i můj asistent Marek Machút, který na hokej kouká z mužské stránky. S děvčaty zapracoval například na trestných rozích, podílel se i na přípravě na zápas. Náš hráčský kádr je hodně mladý. Extraligu hraje druhý rok po sobě, holky vědí, co mohou očekávat. Osobně bych si moc přála, abychom na podzimní výkony navázaly i na jaře. Pozemní hokej mě začal ještě více bavit, čtvrtou příčku si opravdu užívám.

Na dveře již klepe extraligová halová sezona, ve které obhajujete čtvrtou příčku.

Naším cílem je postoupit do play off, potom se uvidí. V hale je hokej úplně jiný než na umělé trávě. To víte, že bych chtěla medaili, ale raději nebudeme předbíhat.

Kdy extraliga v hale začne? Počítáte s posílením kádru?

První zápasy odehrajeme 29. listopadu v Českých Budějovicích. Již dva týdny se připravujeme v domácích podmínkách v hale Slavie v Orlické Kotlině. Zde však není odpovídající palubovka pro extraligu, takže nás hradečtí příznivci neuvidí. Co se týče posílení kádru, z Bohemians Praha u nás budou hostovat Reichlová, Soukupová a Preissová. Jedná se o zkušené hráčky, které by nám měly pomoci.

Reprezentační družstvo žen čeká v lednu příštího roku halové mistrovství Evropy v Nymburku. V širší nominaci nechybějí ani hráčky hradecké Slavie. Jaké ambice přisuzujete českému týmu?

Jak naše reprezentace dopadne, nedokážu v tuhle chvíli odhadnout. Šampionát divize B hrajeme doma, holkám může přílišná nervozita svazovat ruce. Mužstva jsou hodně vyrovnaná, budou asi rozhodovat maličkosti. Z našeho týmu jsou v širší nominaci brankářky Šmídová s Čechákovou a záložnice Švenková. Holkám bych pochopitelně přála, aby se vešly do konečné nominace a aby se jim podařilo vybojovat postup do divize A.