Ještě než jsem nastoupil do Deníku, tu a tam jsem přispíval menšími články do lokálních periodik. Svůj první pořádný článek jsem ale napsal až po přestupu do nejznámější tuzemské značky v tomto oboru. Jednalo se o rozhovor s Jaroslavem Dočkalem, trenérem tehdejších divizních Předměřic.