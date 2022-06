Krajský přebor: Třebeš – Rychnov (17.30), Libčany – Nový Bydžov (18).

OP starší elévové: Kosičky – Prasek (17).

Sobota 4. června

FOTBAL

Česká divize dorost U19 a U17: Třebeš – Praga Praha (10 a 12.15).

Česká divize žáci U15 a U14: Nový Bydžov – Třebeš (10 a 12 Městský stadion).

II. liga ženy: FC Hradec – Sparta Praha B (15 hř. Slavia HK).

I. liga starší žákyně: FC Hradec – Jihlava ((13 hř. Nový HK).

I. liga mladší žákyně: FC Hradec – Bohemians Praha (10.30 hř. Nový HK).

Krajský přebor: Vysoká – Hořice, Černilov – Červený Kostelec (obojí 17).

I. A třída: Loko Hradec – Týniště, Nepolisy – Česká Skalice, Kunčice – Roudnice (vše 17).

I. B třída: Slavia Hradec B – Předměřice (10.15), Kobylice – Železnice, Skřivany – Žacléř, Smiřice – Meziměstí (vše 17).

Krajská soutěž starší dorost U19: Stěžery – Česká Skalice/Velká Jesenice (13.30).

Krajský přebor mladší dorost U17: Malšova Lhota/Slavia Hradec B – Červený Kostelec (10), Hořice/Dohalice – Jaroměř (13.30 hř. Hořice)

Krajský přebor starší žáci U15: Chlumec/Nový Bydžov B – Kostelec n. O./Častolovice (14 hř. Kunčice).

OP dospělí: Myštěves – Lovčice, Libřice – Prasek, Červeněves – Nový Bydžov B, Lhota p. L. – Dohalice, Boharyně – Malšova Lhota (vše 17).

III. třída východ: Sendražice – Neděliště, Cerekvice – Olympia Hradec, Jeníkovice – Malšova Lhota B (vše 17).

III. třída západ: Nepolisy B – Nové Město (14), Starý Bydžov – Kunčice B, Klamoš – Lužec, Syrovátka – Kratonohy (vše 17).

OP dorost OFS Nymburk: Prasek – Křinec (10.15).

OP starší žáci: Černilov/Třebechovice – Smiřice (10).

OP mladší žáci: RMSK Cidlina/Chlumec B – Nechanice (10.30 hř. Hlušice), Stěžery – Kunčice (11.30).

OP starší elévové: Nový Bydžov B – Stěžery (9 hř. Hlušice), Třebechovice – Smiřice (10), FC Hradec dívky – Slavia Hradec B (12 hř. Nový HK), Nepolisy B – Kobylice (14).

OP mladší přípravka: hř. Nechanice (10) účast: Dohalice/Cerekvice, Nechanice, FC Hradec A a B; hř. Chlumec (10) účast: Chlumec B, Prasek, Nový Hradec, FC Hradec dívky; hř. Slavia HK (10) účast: Slavia HK B a C, Třebechovice, Malšovice; hř. Stěžery (10) účast: Stěžery A a B, Libčany A a B; hř. Kunčice (10) účast: Kunčice, Kosičky, Předměřice/Lok. HK A a B; hř. Třebeš (14.30) účast: Třebeš C, Třebeš dívky, Malšova Lhota C a D.

DECATHLON HRADECKÉ SPORTOVNÍ HRY A SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN

Hradec Králové: Na Smetanově nábřeží se od 9 hodin konají DECATHLON Hradecké sportovní hry a sportovní dětský den. Jedná se o 5. ročník ojedinělé sportovní akce. Více na: www.HradeckéSportovniHry.cz

Neděle 5. června

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN

Hradec Králové: Sportovní den aneb oslava 120 let Sokola Pouchov (9 sportovní areál a hala TJ Sokol Pouchov).

FOTBAL

Česká fotbalová liga: Chlumec – Velvary (10.15 hř. Nový Bydžov), FC Hradec B – Liberec B (10.15 hř. Slavia HK).

Česká liga dorost U19 a U17: FC Hradec B – Teplice (11 a 13.15 hř. Bavlna), Slavia Hradec – Sparta Praha B (15.45 a 13.30 hř. Slavia HK Orlická kotlina).

Česká liga žáci U13+U12: Nový Bydžov – Náchod (10 hř. Hlušice).

I. liga starší a mladší žákyně: Třebeš – Pardubice (10.15 a 12.15).

Krajský přebor: Chlumec B – Vrchlabí (17 hř. Lovčice).

Krajský přebor starší dorost U19: Nový Hradec – Třebeš B (10.30).

Krajská soutěž starší dorost U19: Roudnice/Lhota p. L. – Borohrádek (14.15).

Krajský přebor mladší dorost U17: Nový Hradec – Pardubičky (13.30).

Krajský přebor starší žáci U15: Nový Hradec/Vysoká – Malšova Lhota (12 hř. Vysoká).

OP dospělí: Chlumec C – Vysoká B (14 hř. Klamoš), Roudnice B – Ohnišťany (17).

III. třída východ: Probluz – Nový Hradec B, Stěžery B – Hořiněves, Lhota p. L. B – Loko Hradec B, Dohalice B – Libčany B (vše 17).

III. třída západ: Skřivany B – Nechanice (17).

OP dorost OFS Nymburk: Červeněves – Nepolisy (13.30 hř. Skřivany).

OP starší žáci: Dohalice/Probluz – Prasek (14), Lhota p. L./Roudnice – Stěžery (14.30).

OP mladší žáci: Kratonohy/Roudnice – Urbanice (10), Prasek – Skřivany/Červeněves (10), Lhota p. L. – Černilov (10).

OP starší elévové: Malšova Lhota B – Chlumec B (9.30), Dohalice/Cerekvice – Černilov (10), Červeněves/Skřivany – Nepolisy (10), Malšova Lhota – Libčany/Urbanice (11.15).

OP mladší přípravka: hř. Vysoká (9) účast: Vysoká A a B, Malšova Lhota A a B.

Poznámka: Zájemci o zveřejnění sportovních akcí a utkání v této rubrice je mohou zasílat nejpozději do středy aktuálního týdne na e-mail lubomir.doudera@tiscali.cz

Lubomír Douděra