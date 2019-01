Pardubice, Hradec Králové - Sobota by se dala nazvat jako Derby den. Hrál se totiž nejen velký hokejový duel mezi Hradcem a Pardubicemi, který Mountfield vyhrál po obří bitvě s nechutnou kaňkou v podobě napadení kouče Dynama Ladislava Lubiny, 2:1.

Pár hodin před soubojem v hradecké ČPP Aréně se v na dostihovém závodišti v Pardubicích, kde je nyní otevřená ledová plocha, udál střet hokejbalistů obou měst. Tentokrát se velcí rivalové, účastníci nejvyšší soutěže, poměřili v hokeji.

Byl to sice „srandamač“, ale pozor! Rozhodně ani jeden mančaft nechtěl prohrát. Nakonec vyhráli Hradečtí v klasické době 7:6. Dovednostní soutěž, samostatné nájezdy, naopak zvládli lépe domácí.

Utkání bylo ovlivněno počasím. V sobotu ráno sněžilo, led se měnil spíš v závěje. Borci to přesto zvládli - a společně. Byl to rozdíl oproti podvečernímu hokejovému střetu, jehož zásadním motivem byla nenávist. „Podívejte se na fotku z rána. Kluci z obou týmů tlačí jedno prkno, aby si mohli zahrát. Je to jen sport. My jsme na hřišti taky často magoři, ale pořád jedeme v hranicích fair play,“ napsal na svůj facebook Petr Novák, mistr světa a legenda hokejbalu.

Super přístup. Jen houšť.