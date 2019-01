Hradec Králové - Atleti hradeckého Sokola mají v posledních dnech napilno. Vynikajících výsledků dosáhli například na republikovém šampionátu v Třinci.

Vít Müller (vpravo). | Foto: archiv oddílu

Čtyřčlennému výběru ve složení Michal Desenský, Štěpán Jirman, Lukáš Hodboď a Vít Müller se se podařilo zvítězit ve štafetě na 4x 400 metrů (čas 3:12,15).

Prvenství slavil také Vít Müller v běhu na 400 metrů překážek v čase pod padesát vteřin (49,92 s), čímž se výrazně přiblížil ke splnění limitu na mistrovství světa v Londýně.

„Myslím si, že závod se mi povedl, i když tam jsou stále rezervy v technice. Nicméně počasí přálo a atmosféra byla super. Chtěl bych poděkovat všem, co mi drželi palce," uvedl čerstvý šampion.

„Chtěl bych poděkovat klukům, že se toho nebáli a šli do toho naplno. Připravili mi na výbornou poslední úsek," zhodnotil Müller také štafetový triumf.

V Třinci dali o sobě vědět i další hradečtí závodníci. Ve finále běhu na 400 metrů byli Michal Desenský (4.) a účastník MSJ a MEJ z let 2014 a 2015 Lukáš Hodboď (5.). Páté místo vybojoval junior Marek Bahník ve výšce, když překonal laťku ve výšce 207 centimetrů, čímž o pouhý centimetr zaostal za krajským rekordem, který drží Šebrle. Daniel Čapek, který studuje v USA, bral 5. místo v disku a 7. příčka mu patřila v kladivu.

Další výkony a výsledky Sokola Hradec Králové

MLÁDEŽ – David Ryba – splnil limit na MEJ do Itálie, vede tabulky, přiblížil se k rekordu ČR ve své kategorii.



MLÁDEŽ – Filip Blatník – překážkář, závodil za reprezentaci ČR U18 v Maďarsku (na MU do 17 let) a k limitu do Nairobi na MS U18 mu chybí 0,27 s.



DOSPĚLÍ – I. národní liga – oba celky HK (muži a ženy) jsou po dvou kolech shodně těsně třetí.