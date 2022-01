Po nepříliš vydařené úvodní čtvrtině, kdy inkasovali téměř třicet bodů, se Východočeši dostali do tempa, zlepšili obranu a dokráčeli k zaslouženému a hodně cennému triumfu. To čekal asi málokdo. Medvědi jsou totiž doma silní, hradecký tým navíc před týdnem musel do karantény.

„Jsem hrozně rád za vítězství na horké kolínské půdě. Protože jsme měli problémy a byli v karanténě. Někteří hráči trénují od čtvrtka, v zápase se zranil Pavlovič. Myslím, že výhra je zasloužená, hlavně za obranu v druhé půli. V té jsme i trefili některé těžší střely. V závěru jsme své vedení v podstatě kontrolovali. Jen tak dál,“ zářil spokojeností hradecký kouč Lubomír Peterka.

Z karantény rovnou do nadstavby. Sokoli ve druhé části KNBL cílí na šesté místo

Hlavním strůjcem vcelku nečekaného úspěchu byl Pedja Stamenkovič. Srbský režisér hry Královských sokolů nastřílel 17 bodů, k čemuž přidal 8 asistencí a 5 doskoků. Hradec však podal perfektní týmový výkon, ke kterému přispěli všichni jeho hráči. Důležitým faktorem bylo také dvanáct proměněných trojkových pokusů (domácí jen 6).

Jedinou kaňkou je zranění Ozrena Pavloviče, který musel ve druhé periodě odstoupit ze hry kvůli zlomenému nosu.

„Nezačali jsme dobře, ale do přestávky jsme uhráli vyrovnaný výsledek. Pak se to pro nás vyvíjelo dobře. Odvedli jsme dobrou práci v obraně, dostali jsme 80 bodů, což je fajn. Jsem moc rád, že nám to šlo. Po té pauze jsme šlapali jako hodinky, což nám trošku pomohlo. Velmi důležitá výhra, věřím, že na výkony od nového roku navážeme, takto to půjde dál a bude se nám dařit,“ přeje si Peter Sedmák, pivot Královských sokolů.

BC Geosan Kolín – Královští sokoli Hradec Králové 80:86 (29:25, 45:45, 61:66). Body: Lošonský 21, Petráš 21 (13 doskoků), Číž 14, Novotný 12, Rožánek 6, Jelínek 4, Mareš 2 – Stamenkovič 17, Pešakovič 14, Sedmák 14, Goga 9, Pavlovič 8, O. Peterka 8, Škranc 8, Vujovič 5, Kantůrek 3. Rozhodčí: Blahout, Kec, Bohata. Trojky: 6:12. Trestné hody: 18/10 – 15/10. Doskoky: 45:39. Fauly: 21:20. Pět osobních chyb: 0:1 (Sedmák). Diváci: 518.