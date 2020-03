Pandemie koronaviru přinesla přerušení vaší sezony. Jak celou situaci vnímáte?

Nikdy bych si nemyslel, že to dojde tak daleko, ale je to prostě tak. Teď jsou všechny sportovní akce vedlejší. Prioritou je zdraví.

Jak náročné pro vás jako profesionálního futsalistu jsou individuální tréninky?

Na individuální tréninky jsem zvyklý. Před sezonou je plním vždycky, takže s tím není problém.

Na co přesně se zaměřujete? Dostali jste v rámci klubu plán, na co se soustředit?

Jde hlavně o fyzické tréninky. Základem je posilování a běhy.

Jaký je váš odhad, bude se moci futsalová liga dohrát?

Vůbec netuším. Jelikož je skoro každý den něco jinak, tak si netroufám odhadovat zda se futsal tuto sezonu ještě rozjede.

Jak byste případné dohrání soutěže řešil přímo vy?

Po dohrání základní části bych zvolil zkrácené play off, ale to je otázka kolik by na to bylo času.

Bude pak náročné se do toho zpátky dostat?

Přece jen nikdo neví, jak dlouhá pauza to bude.. Asi jde hlavně o to, jak dlouhá pauza bude. Kdyby se začalo za pár týdnů hrát, tak bychom se do toho dostali snad rychle.

Pokud soutěž nezačne, Chrudim získá titul. Bude z něj vůbec radost?

Já osobně bych radost měl, ale určitě ne takovou jako kdybychom si to vykopali ve finále play-off. Ale pořád je to titul a toho bych si vážil.

Jak kromě tréninku trávíte volný čas, kterého je, alespoň myslím, až nezvykle hodně?

Hodně se věnuji škole. Mám spousty úkolů od učitelů a plním seminární práce, které jsem od nich dostal na začátku semestru. Jinak jsem doma s přítelkyní a občas navštěvujeme své rodiny.