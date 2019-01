Lužické hory, Hradec Králové -Automobiloví jezdci Alert Rally Teamu Karel Pohner a Jan Husák měli na programu další rallye. Ta se jela tentokrát v Lužických horách a přihlásilo se na ni 153 posádek z Čech, Německa a Polska.

Posádka Alert Rally Teamu Pohner – Husák | Foto: Karel Pohner

Její tratě zasáhly také na polské území. Výsledky tohoto závodu byly započítávány do MČR ve sprintrallye i do mezinárodní soutěže Lausitz Cup. Předseda organizačního výboru Thermica Rally Lužické Hory a zároveň autor trati Jan Halala byl shodou okolností největším soupeřem týmu Alert ve třídě do dvou litrů.

Na domácí půdě měl velké ambice na vítězství. K lítosti všech havaroval hned v první rychlostní zkoušce a v tu chvíli Alert Team postrádal motivaci naplno závodit. Rychlostní zkoušky byly stavěné spíše pro auta A třídy. Kamenité úseky po hraničních lesních cestách byly totiž velmi nešetrné k technice.

Posádka Alert týmu ztratila desítky vteřin několikakilometrovou jízdou za pomalejší posádkou před ní. Předjetí na úzkých prašných cestách nebylo příliš reálné. Přesto se Pohnerovi podařilo na šotolinových polních cestách nepoškodit jeho Hondu Civic a získat plný počet bodů za první místo ve své třídě. Při ekonomické jízdě neudělal ostudu 31. místem v absolutním pořadí za čtyřkolkami a vesměs továrními „kit“ auty.

Stupně vítězů ve třídě do dvou litrů byly nakonec mezinárodní. S dvouminutovým odstupem na druhém místě stanul Klaus Teichmann z Německa s Nissanem Kit Car a třetí příčku se ztrátou šesti minut obsadil Pawel Chudzinski z Polska s vozem Seat Ibiza Cupra. (poh)