V přepisování historie se jde dál. Úspěšné putování hradeckých basketbalistů letošní sezonou vstupuje do dalšího (vyššího) levelu. Po třetím místu v Českém poháru, prvenství v nadstavbové skupině A2 Kooperativa NBL a úspěšném zdolání předkola play off je na řadě čtvrtfinále.

Díky celkově sedmému místu v dlouhodobé fázi nejvyšší soutěže (základní část + nadstavba) se v něm Královští sokoli vyhnou Nymburku, ale o mnoho lehčí soupeř je rozhodně nečeká. Opavu totiž ještě nikdy nedokázali porazit. Úvodní duel série hrané na tři vítězství se hraje v úterý od 20 hodin na palubovce aktuálně druhého nejlepšího týmu, kde je o den později na programu i utkání číslo 2.

Přestože je soupeř obrovským favoritem, není třeba dopředu nic vzdávat. Vždyť Východočeši jsou vůbec poprvé ve čtvrtfinále. Už jen to je motivace jako hrom. A rozhodně budou chtít Opa-vu minimálně poprvé zdolat.

SOUPEŘE POSÍLILI BOHAČÍK A KOUŘIL

Jasným lídrem týmu Slezanů je rozehrávač Jakub Šiřina, nejlepší střelec KNBL (bodový průměr na utkání 19,7 a 8,2 asistencí). Pod košem ho jistí Martin Gniadek (14,4 b.). Navíc Opava posílila o pivota Petra Bohačíka a rozehrávače Radovana Kouřila.

To Hradečtí jsou jedním z mála týmů, které během nadstavby a před vyřazovacími boji neposílily, a budou tak i nadále v úzké rotaci, což může být při náročném programu znát. Přesto jsou v dobrém rozpoložení. Úspěšně zvládli závěr nadstavby i předkolo play off.

Sokoli spoléhají na srbské duo Pedja Stamenkovič – Nemanja Barač, pod košem hrozí slovenští pivoti Peter Sedmák s Pavolem Lošonským a z tříbodového oblouku jsou nebezpeční Filip Halada s Ondřejem Peterkou. Pro překvapivou výhru nad Opavou je ale nutný týmový výkon. Se skvělými individuálními výkony se musí přidat i lavička.

„Bude to hodně těžké utkání. Opava hraje jednoduchý basketbal, založený především na dobré úspěšnosti střelby za tři body. Klíčovým hráčem je Jakub Šiřina, který s přehledem diriguje hru a dokáže vytvořit volné pozice pro své spoluhráče. Když se nám ho povede uhlídat a nedovolíme soupeři volné střely za tři body, tak věřím, že budeme konkurenceschopní,“ říká před úvodním duelem Lukáš Rovenský, asistent hradeckého trenéra Lubomíra Peterky.

A CO KDYŽ PŘIJDE COVID? PAK JE TU ZÁLOŽNÍ PLÁN

Před startem čtyř čtvrtfinálových sérií se osmička klubů dohodla, že pro jejich dohrání udělá první poslední. Do hry totiž může vstoupit (ne)čekaný protivník – Covid-19. Pokud by kterýkoliv tým musel do čtrnáctidenní karantény, bude muset být aktivován záchranný plán. V čem spočívá? V tom, že na dokončení série týmu s vynucenou stopkou se bude po dohrání zbylých sérií čekat, neboť asociace se chce do maximální možné míry vyhnout kontumacím.

„Nechceme rozhodovat od zeleného stolu, naší snahou naopak je, aby si celky vše vybojovaly na palubovce, proto se čtvrtfinálové série určitě dohrají, přičemž máme připravený manuál pro každou situaci, co se stane když,“ informoval předseda Asociace ligových klubů NBL Tomáš Kotrč.

V rámci covidem sešněrované sezony už delší dobu v lize platí, že k odehrání zápasu musí mít tým k dispozici nejméně sedm hráčů.

Jízdní řád série Opava – Hradec

1. zápas: BK Opava – Královští sokoli (úterý 27. dubna, 20.00)

2. zápas: BK Opava – Královští sokoli (středa 28. dubna, 17.00)

3. zápas: Král. sokoli – Opava (sobota 1. 5., čas bude upřesněn)

Příp. 4. z.: Král. sokoli – Opava (neděle 2. 5., čas bude upřesněn)

Příp. 5. z.: BK Opava – Královští sokoli (středa 5. května, 18.00)