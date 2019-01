Východní Čechy, Pardubice /ROZHOVOR/ - Dostihová sezona v Pardubicích tradičně startuje 8. května. Nejinak tomu bude v letošním roce, a protože do jejího začátku už zbývají pouhé dny, ptáme se místopředsedy představenstva a výkonného ředitele Dostihového spolku Martina Korby na přípravu a novinky sezony 2018.

Martin Korba | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Co všechno ještě musíte před začátkem sezony stihnout?

V posledních dnech před Zahajovacím dostihovým dnem finišujeme především na dostihové dráze, spustili jsme zavlažovací systém, dokončujeme práce na travnatém oválu i v oranicích, posledními úpravami procházejí také překážky, na tribunách pracují uklízečky. Ale ona příprava sezony není jen o několika dnech či týdnech před startem prvních dostihů. Na další sezonu se vlastně začínáme připravovat už s koncem sezony předchozí. Nejde jen o práce na dráze, ale je nutné jednat také s partnery, plánovat a realizovat různé opravy a modernizace areálu či techniky.

Když mluvíte o modernizaci areálu - co nového na návštěvníky letos čeká?

Návštěvníci si pravděpodobně nejvíce všimnou změn u tribuny H, která je postavená v cílovém oblouku a není celoročně využívaná. Díky ne příliš dobrému technickému stavu budeme muset nalézt nejoptimálnější řešení. Je tu představa, že tento prostor využijeme jako prostor pro partnery, tak jako to je například ve Waregemu a na jiných evropských závodištích. Na závodišti realizujeme také druhou fázi rekonstrukce datové sítě optickým kabelem za více než jeden milion korun. Konečně se snad už dočkáme i nového parkoviště. Co diváci neuvidí, to je zázemí vážnice a šaten jezdců. A pokračujeme také s rekonstrukcemi stájí.

Co zázemí pro diváky? I tam budou nějaké novinky?

Vloni jsme zavedli takzvanou fan zonu s velkoplošnou obrazovkou, která se osvědčila. Takže v tomto budeme jistě pokračovat. Chceme také ještě více rozšířit doprovodné programy, jednáme s různými partnery - sportovními kluby, kapelami i charitativními organizacemi, kterým chceme společně s návštěvníky závodiště znovu pomáhat. Budeme se více zaměřovat na rodiny s dětmi i mladé návštěvníky.

Co všechno, kromě dostihů, letos na návštěvníky závodiště čeká?

Je toho hodně a program je rozmanitý. Začali jsem už brzy z jara - nejprve turnajem v extrémním golfu, pak závody spřežení, aktuálně máme za sebou velké třídenní závody ve všestrannosti. Z velkých akcí nás čeká například červencové Mistrovství České republiky ve všestrannosti, tedy v jednom z nejnáročnějších jezdeckých sportů, nebo mezinárodní výstava Koně v akci poslední víkend v srpnu. To je největší setkání koní a lidí na jednom místě, kdy jsou k vidění koně všech plemen a velikostí při sportu, práci i zábavě. Novinkou výstavy je sobotní večerní program, ve kterém vystoupí bluegrassová kapela COP. V pátek bude výstavě předcházet už tradiční průvod koní a kočárů městem zakončený programem na Pernštýnském náměstí. A protože letos slavíme 100. výročí založení samostatného Československa, bude i téma výstavy věnované první republice a doprovodný program bude laděn v tomto duchu. Výstava je zařazena do projektu Pardubičtí tahouni, stejně jako Velká pardubická, což nám umožňuje plánovat program dostatečně dopředu. Pro návštěvníky výstavy jsme připravili nové typy vstupenek, kdy si opět mohou vybrat z různých variant zvýhodněných vstupenek.

A z „nekoňského“ programu byste vybral jaké akce?

Závody chrtů, to je novinka. Nebo dvoudenní festival Létofest s populárními kapelami jako jsou Chinaski, Kabát, Wanastowi Vjecy, MIG21 a mnoho dalších. Z podzimního programu bych určitě vybral druhý ročník extrémního běhu Taxis Gladiator Race, který si po loňské úspěšné premiéře našel v kalendáři akcí na pardubickém závodišti stálé místo. Nesmíme zapomínat ani na další kulturní akce, gastrofestival, Hubertovu jízdu nebo Letní Sportiádu se školou Svítání.