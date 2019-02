Nakonec se v infarktovém závěru radovalo z výhry 23:22 domácí Nové Veselí. „Řekl bych, že vyhrál šťastnější a body se měly dělit, jako to bylo u nás, ale bohužel tohle je sport a jedeme dál,“ uvedl zklamaný hráč Jičína Martin Milko. Díky prohře se Východočeši propadli na páté místo tabulky, ale náskok na deváté první nepostupové místo do play off mají pořád stejný a to šest bodů.

Nové Veselí – HBC Ronal Jičín 23:22 (11:11). Nejvíce branek: Živojinovič 7, Štěrba a Melichar po 3 – Kovařík 5, Krahulec a Šulc po 4. Rozhodčí: Michal Hanák, Luboš Pavlíček. Sedmimetrové hody: 1/0 – 1/0. Vyloučení: 2:3. Diváci: 400.