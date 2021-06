Vrátil se na místo, odkud se odrazil do světa velkého volejbalu. A plány má smělé. Bývalý kapitán české reprezentace Aleš Holubec by jednou rád Slavii Hradec Králové, v níž se stal hrajícím trenérem, vytáhl až do extraligy, kde v historii ještě nebyla. „Chci jít postupnými kroky. Určitě nechci, aby to dopadlo tak, že přišel Holubec ze zahraničí a teď tady udělá vítr,“ říká sedmatřicetiletý blokař, který má za sebou bohatou a úspěšnou kariéru. Vyhrál ligu i pohár v každé zemi, kde působil – v Česku, Belgii i Francii.

Proč jste si vybral právě hradeckou Slavii?

Důvody jsou dva. Jednak jsem ve Slavii začínal svoji kariéru a odrazil se k většímu volejbalu. Na Hradecku jsem od 14 let vyrůstal. Pocházím sice z Opavy, ale přes Vrchlabí jsme se dostali do Lhoty pod Libčany. Nyní jsme s manželkou náš baráček opravili a usadili jsme se tady. A druhou věcí je, že jsem se rozhodl, že chci také něco vrátit a kde jinde bych měl předávat své zkušenosti než tady na Slavii.

Volejbal na Slavii má dlouholetou tradici, právě letos slaví stoleté výročí. Jaké máte plány s klubem?

Plány mám velké, ale jsem opatrný. Ve sportu se člověk naučil tomu, že by měl věci řešit krok po kroku a ne hned koukat za roh. Nyní mám plány skromnější, posunout klub o krok či dva výš. Určitě nechci, aby to dopadlo tak, že přišel Holubec ze zahraničí a teď tady udělá velký vítr. Chci začít drobnostmi. Pokusit se vylepšit jméno klubu a pro dorostence vytvořit návaznost v podobě kvalitní soutěže dospělých. Dále pomoci s reklamou klubu, aby o Slavii bylo víc slyšet. Celkově bych rád do Hradce přinesl poznatky, které jsem získal ve větších klubech.

Prý byste rád Slavii jednou vytáhl až do extraligy?

Jak už jsem řekl, nechci tady hned v prvním roce dělat vítr. Momentálně sleduji hráče, co tady hráli první ligu. Rádi bychom tým doplnili o dva tři zkušené hráče. Již jsem z Odoleny Vody přivedl nahrávače Jakuba Holčíka, který chce v Hradci rozběhnout i beachvolejbal. Myslím si, že pro hradecké lidi, kteří mají volejbal rádi, by tohle mohl být přínos. Takže za relativně nízký peníz jsem přivedl kvalitního nahrávače. Ještě budeme shánět blokaře na můj post. Rád bych přivedl jednoho, ideálně dva, protože sám nevím, jak ve svých letech zvládnu dva zápasy za sebou, protože první liga se hraje pátek a sobota, což v extralize nemáme. Tam je pohodička, tam se hraje jednou týdně. (smích)

Posun do nejvyšší soutěže je také o penězích. Kde chcete shánět finance?

Jednak chci začít vylepšením jména klubu. Myslím, že na to by sponzoři mohli slyšet. Pak budeme moci vyjednat lepší podmínky pro všechny hráče. Možná je to divné, ale nezačínám ze strany financí, ale začínám ze strany práce s hráči a lidmi okolo, abychom zvedli klub jako takový a jen sem nenalili peníze.

Myslíte si, že Hradec má podmínky a zázemí na nejvyšší soutěž ve volejbale?

Stoprocentně. Jsem o tom přesvědčený. Když to vezmu z pohledu mládeže, která je alfou a omegou fungování velkých klubů, tak zázemí tady je super. Právě mě mrzí, že hráči, kteří tady vyrostou v kvalitní volejbalisty, na to nemají kde navázat.

To byl také váš případ, že jste v dorosteneckém věku musel Slavii opustit…

Přesně tak. V Hradci se naráží na dvě věci. Za prvé, že zde není mužská extraliga. A za druhé, že ve volejbalu je celkem hodně chytrých lidí a tady v Hradci nejsou vysoké školy s takovým zaměřením, o které by byl z řad mladých volejbalistů zájem. Pro většinu kluků po skončení střední školy je návaznost Praha, Brno či Liberec.

Vizitka: Aleš Holubec

Narozen: 13. března 1984.

Sport: volejbal.

Klub: Slavia Hradec Králové.

Pozice: blokař a hrající trenér.

Profesionální kariéra: 2002-2003: Opava, 2003-2004: Odolena Voda, 2004-2006: Kladno, 2006-2009: Maaseik (Belgie), 2009-2010: Tours, 2010-2017: Nantes (oba Francie), 2017-2020: Liberec, 2020-2021: Odolena Voda.

Největší úspěchy: mistr ligy a vítěz poháru v Česku, Belgii a Francii. Účast na MS v roce 2010 (10. místo) a 5x na ME (nejlépe 7. místo v roce 2017).

V nedalekém Lubně se usadil další skvělý volejbalista Jan Štokr. Stálo by za to ho zlanařit do Slavie, nemyslíte?

S Drobkem jsme dlouholetí kamarádi. Hráli jsme spolu už v mládežnických výběrech. Už dříve jsme fungovali společně s Tomášem Matuškou a Tomášem Lilkem, který teď na Slavii trénuje mládež. S Drobkem jsme naposledy hráli tři roky v Liberci, ale zatím ho lanařit nechci. Kariéru měl bohatou. Vím, že on je teď ve fázi, kdy si chce odpočinout. To jsem já měl taky, ale mně to vydrželo jen tři měsíce (úsměv). Tak uvidíme, jak dlouho to vydrží jemu.

Ale pro jméno klubu by to bylo super, ne? Dva reprezentanti ve Slavii…

Já se bojím to říkat nahlas… (smích). Samozřejmě by se mi to líbilo, ale Drobka chci teď nechat být, protože vím, že když bude chtít, tak přijde. Nechci to lámat přes koleno, kdybych na něj teď tlačil, tak by řekl ne. Ale v koutku duše doufám, že to jednou dopadne. I v rámci, toho, že má syna, který sice hraje fotbal, ale časem by mohl najít vztah i k volejbalu. A vytvořit jim tady extraligové zázemí, to by bylo super. Už jen v návaznosti na děti, bych byl rád, kdyby tady byl. Otázkou je, jestli jsme ještě zdatní na první ligu. Je to trochu jiný styl hry. My jsme přece jen byli spíš fyzičtí hráči než šikulové. (úsměv) Ale i kdyby to už z naší strany neměla být výkonnostní pomoc, tak bychom to mohli posouvat zkušenostmi.

Máte za sebou bohatou sportovní kariéru. Na co jste nejvíc hrdý?

Nejvíc hrdý jsem na to, že v každém týmu, kde jsem byl, tak jsem stabilně hrál. Tohle považuji za velký úspěch, protože ve volejbalových týmech je dvanáct někdy čtrnáct hráčů, ale hraje jich pouze šest a ne každému se zadaří, aby se dostal na hřiště. Já jsem nikde celou sezonu neodseděl. A za to nejsladší považuji to, že v každé zemi, kde jsem hrál – Česko, Belgie, Francie, tak mám vítězství z ligy i z poháru. Byl jsem u zisku těch nejcennějších trofejí. Co se týká reprezentace, tak je pro mě ctí, že mi dali důvěru být kapitánem národního týmu. Byl jsem na pěti mistrovstvích Evropy a na světovém šampionátu v Itálii.

Jak vnímáte výkony české reprezentace?

V současnosti jsme v rankingu na 40. příčce na světě, což si myslím, že na zemi, kde máme tak velkou volejbalovou tradici, je to ostudné umístění. A je čas něco změnit, odrazit se ode dna. Nemám lék úplně na všechno, ale v hlavě mám spoustu věcí, jak by se s tím dalo pohnout. Každopádně český volejbal si zaslouží lepší pozici.

Hodně diskutovanou otázkou je působení zahraničních trenérů u národního týmu. Jaký na to máte názor?

My jsme v tomhle hodně specifičtí. A je to dost komplikované. Za sebe můžu říct, že zahraniční trenér český národní tým vždycky posune. Bohužel, než si zahraniční trenér zvykne na českou mentalitu a přístup zdejších lidí okolo něj, tak skončí. Většina kvalitních trenérů ze zahraničí je zvyklá na to, že vše má na zlatém podnose, zázemí je perfektní a tohle se u nás ne vždy povede.

A pak i renomovaný kouč skončí…

V české reprezentaci se dost často stávalo, a snad se nikoho nedotknu, že zahraniční trenér za rok či dva práce tady něco vytvořil a pak tak trochu slízli smetánku čeští trenéři, kteří ho vystřídali. Najednou se v týmu uvolnila atmosféra, najednou tam byl někdo, kdo chápe českou mentalitu, byl klídek… My jsme dokázali zúročit práci zahraničního kouče, ale on už u toho mnohdy nebyl.

Novinka pro kluby po vzoru "Moneyball"

Bývalý reprezentant Aleš Holubec spolupracuje se SmartVolley Agency, která byla založena v letošním roce. Spoluzakladateli jsou Tomáš Janeček, prezident klubu Lvi Praha, a matematik a amatérský volejbalista Vojtěch Herrmann, jenž má hlavní podíl na vývoji nové aplikace se stejným názvem.



„Je určená pro jednotlivé kluby, získají zde informace, kde je jejich největší síla, nebo kdo na hřišti nejvíc hořel,“ představil Holubec novinku SmartVolley.

Podobně matematicky na to šel i proslulý Billy Beane, americký skaut baseballu, který na základě statistické analýzy vytvořil za malé peníze úspěšný tým. Dokonce o tom byl natočen film Moneyball s Bradem Pittem v hlavní roli. „Je to jemně inspirované tímto filmem,“ přikyvuje Holubec.



Aplikace je přínosná i pro samotné volejbalisty. „Někdo z hráčů si po zápase může myslet, že je statisticky na hrušce, ale data ze SmartVolley mu mohou ukázat něco jiného. On bude spokojený s tím, že si odbouchá krásných 15 bodů za dva sety, ale třeba v koncovkách není přínosný. Uvidí, že není taková hvězda, jak si myslí. To všechno aplikace ukáže,“ poukázal.

SmartVolley odkryje všechny stránky hráče, jde po důležitých detailech.

„Vyhodnocuje základní údery, úspěšnost na bloku, ale také jak se kdo chová ve vyrovnaných stavech a podobně. Kluby takhle budou přesně vědět, kde je tlačí bota a jaký typ hráče potřebují. Podle našich dat si budou moci porovnat cenu a výkon,“ dodal Aleš Holubec.